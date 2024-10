東急プラザ表参道「オモカド」3F に、「ちいかわベーカリー」の常設店舗がグランドオープン!

一つひとつのパンに思いを込めて焼き上げられた、ここでしか買えない「ちいかわ」たちのキャラクターパンが販売されます☆

東急プラザ表参道「オモカド」常設店舗「ちいかわベーカリー」

オープン日:2024年10月29日(火)

営業時間:11:00〜20:00

年間休日:不定休

延べ面積(総面積):61.22坪(202平方メートル)

予約方法:2024年10月8日(火) 12:00〜抽選予約受付スタート

※WEB限定事前予約 (税込1,000円お買物券付き)

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

※営業時間の確認などは、カフェ公式サイト(https://chiikawabakery.jp)を確認ください

イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける、ちょっぴり泣き虫だけど優しい性格の「ちいかわ」と、友だちの「ハチワレ」や「うさぎなど」の個性豊かなキャラクターたちの楽しくて、ちょっぴり切ない日々の物語を描いた「ちいかわ」

そんな「ちいかわ」のパンが並ぶ「ちいかわベーカリー」が、原宿・表参道にグランドオープンします☆

店舗は柔らかなピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインです。

また、「ちいかわ」のお顔型エントランスを入った正面にはピンクの長い煙突が印象的なかまどのオブジェを設置し、店舗内では「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をはじめとするキャラクターたちがゲストをお出迎えします。

「ちいかわベーカリー」のパンは、2026 年にフランス・ユーロパンで開催されるパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として本大会に挑む、合同会社 HIJ ライブラリ代表でベーカリー2店舗のオーナーシェフ 澤田淳一氏指導のもと制作。

メニューは、カスタード、チョコレート、キャラメルクリームがたっぷりつまったフェイス型のパン、キャラクターたちのフェイス型クッキーとクリームをサンドした柔らか触感のフランスパン、コロネや顔型食パン、食べ応えのあるコロッケバーガーなどが販売されます。

さらにワッフル、くりまんじゅうパン、フィナンシェなど、菓子パン、惣菜パン、スイーツ系などアイディアと工夫を凝らしたラインナップが登場。

また、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パンの遊び心のあるユニークなビジュアルも魅力のひとつとなっています。

そのほか、オリジナルグッズも多数展開される「ちいかわ」ファン必見のベーカリーショップです☆

ちいかわパン/ハチワレパン/うさぎパン

価格:各540円(税込)

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のお顔をデザインしたパン。

「ちいかわ」はカスタードクリーム、

「ハチワレ」はチョコレートクリーム、

「うさぎ」のパンにはキャラメルクリームがそれぞれ詰まっています。

ちいかわ/ハチワレ/うさぎ/モモンガ/ラッコ ソフトフランス

価格:各540円(税込)

メニュー名・フレーバー:

・ちいかわソフトフランス カスタードクリーム

・ハチワレソフトフランス チョコレートクリーム

・うさぎソフトフランス チョコレートクリーム

・モモンガソフトフランス カスタードクリーム

・ラッコソフトフランス チョコレートクリーム

「ちいかわ」たちのクッキーをのせた、柔らかい食感のフランスパン。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」デザインで登場します。

ちいかわソフトフランスはカスタードクリーム。

ハチワレソフトフランスはチョコレートクリーム。

うさぎソフトフランスはチョコレートクリーム。

モモンガソフトフランスはカスタードクリーム。

ラッコソフトフランスはチョコレートクリームです。

ちいかわコロネ/モモンガコロネ/古本屋コロネ

価格:各540円

クッキーとチョコレートでデコレーションし、クリームを入れたコロネ。

「ちいかわ」はレモンチョコレートとチーズクリーム、

「モモンガ」は抹茶を使ったチョコレートとクリーム、

「古本屋」はストロベリーチョコレートとカスタードクリームが使用されています。

ちいかわ食パン/ちいかわ豆食パン

メニュー名・価格:左から)

・ちいかわ食パン 900円(税込)

・ちいかわ豆食パン 540円(税込)

はちみつと生クリームが練りこまれた、ほんのり甘い「ちいかわ食パン」が登場。

にっこりした「ちいかわ豆食パン」は、かのこ豆とくるみが入ったかわいらしいサイズの食パンです。

ちいかわコロッケバーガー、郎パン

メニュー名・価格:左から)

・ちいかわコロッケバーガー 590円(税込)

・郎パン 2,200円(税込)

牛肉コロッケとチェダーチーズをサンドした、食べ応えのある「ちいかわコロッケバーガー」もラインナップ。

『ちいかわ』に登場する「郎」で提供されるラーメンをイメージした食事系パン「郎パン」も展開されます。

カブトムシワッフル/くりまんじゅうパン/フィナンシェなトリオ

メニュー名・価格:左から)

・カブトムシワッフル 450円(税込)

・くりまんじゅうパン 400円(税込)

・フィナンシェなトリオ 990円(税込)

ほんのりはちみつ風味とアーモンドプラリネの食感がおいしい「カブトムシワッフル」と、

栗あんのつまった食べ応えのある 食感の「くりまんじゅうパン」を販売。

お土産としても喜ばれる「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のバターが香るしっとりフィナンシェも提供されます。

シュワ(みかん・りんご)/ちいかわのもも・ハチワレのおろしりんご・うさぎのにんじん&りんご・モモンガのブルーベリー・シーサーのマンゴードリンク

メニュー名・価格:左から)

・シュワ(みかん/りんご)各300円(税込)

・モモンガのブルーベリードリンク 590円(税込)

・ハチワレのおろしりんごドリンク 590円(税込)

・ちいかわのももドリンク 590円(税込)

・うさぎのにんじん&りんごドリンク 590円(税込)

・シーサーのマンゴードリンク 590円(税込)

『ちいかわ』に登場する「シュワ」を再現したドリンクは、”みかん”と”りんご”の2種類。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「シーサー」をパッケージにしたドリンクにも注目です。

オリジナルグッズ

「ちいかわベーカリー」オリジナルグッズも登場。

ティータイムにぴったりなトレーやコースター、タンブラーなどが販売されます。

トレー/クッキー缶(転んだ)/素焼きコースター (ロゴ・転んだ)

グッズ名・価格:左から)

・トレー 1,980円(税込)

・クッキー缶(転んだ)3,780円(税込)

・素焼きコースター (ロゴ)1,100円(税込)

・素焼きコースター (転んだ)1,100円(税込)

「ちいかわ」たちを描いたトレーや缶入りクッキー。

ディスプレイしてもかわいい素焼きコースターもラインナップされています。

素焼きコースター (パンなみんな)/木蓋付き保冷・保温タンブラー (パン屋さん・サンド)/ワンプッシュボトル(パンなみんな)

グッズ名・価格:左から)

・素焼きコースター (パンなみんな)1,100円(税込)

・木蓋付き保冷・保温タンブラー (パン屋さん)3,520円(税込)

・木蓋付き保冷・保温タンブラー (サンド)3,520円(税込)

・ワンプッシュボトル(パンなみんな)3,520円(税込)

デイリーに活躍してくれるドリンクウェアをバラエティー豊かに展開。

「ちいかわ」たちと一緒に素敵なティータイムを楽しめます。

タンブラーや焼き印がおしゃれな木蓋がついています。

ワンプッシュボトル(窓からチラッ)/撥水マグカップ (ロゴ・転んだ)/ジャガードハンドタオル(ちいかわ)

グッズ名・価格:左から)

・ワンプッシュボトル(窓からチラッ)3,520円(税込)

・撥水マグカップ (ロゴ)2,090円(税込)

・撥水マグカップ (転んだ)2,090円(税込)

・ジャガードハンドタオル(ちいかわ)990円(税込)

「ちいかわベーカリー」のアートが映えるマグやボトル。

マグカップはシックな彩りと、

パンのようなこんがりとした色合いの2種類。

ガーリーなカラーに仕上げられたハンドタオルも登場します。

ジャガードハンドタオル(ハチワレ・うさぎ)/巾着/ランチ巾着

グッズ名・価格:左から)

・ジャガードハンドタオル(ハチワレ)990円(税込)

・ジャガードハンドタオル(うさぎ)990円(税込)

・巾着 1,650円(税込)

・ランチ巾着 1,650円(税込)

「ハチワレ」や

「うさぎ」のワンポイントがかわいいハンドタオル。

小物入れやランチボックスを仕舞える巾着も販売されます。

ランチョンマット/ランチトートバッグ/エコバッグ/保冷トートバッグ

グッズ名・価格:左から)

・ランチョンマット 2,530円(税込)

・ランチトートバッグ 3,080円(税込)

・エコバッグ 2,090円(税込)

・保冷トートバッグ 4,180円(税込)

シンプルなカラーでまとめられた、世代を問わず愛用できる日用雑貨。

ランチョンマットや

ランチトート、

エコバッグ、

保冷トートバッグが「ちいかわベーカリー」デザインで登場です。

パンみたいなもちもちマスコット

価格:各1,320円(税込)

グッズ名:左から)

・パンみたいなもちもちマスコット (ちいかわ)

・パンみたいなもちもちマスコット (ハチワレ)

・パンみたいなもちもちマスコット (うさぎ)

・パンみたいなもちもちマスコット (モモンガ)

グッズ名:左から)

・パンみたいなもちもちマスコット (くりまんじゅう)

・パンみたいなもちもちマスコット (シーサー)

・パンみたいなもちもちマスコット (ラッコ)

・パンみたいなもちもちマスコット (古本屋)

パンのようにもちもちとした素材を使用した、お顔型マスコット。

こんがり焼けたパンのようにかわいいデザインが使用されています。

パンみたいなもちもちマスコット (カブトムシ)/パンみたいなおかおポーチ (ちいかわ/ハチワレ/うさぎ)

グッズ名・価格:左から)

・パンみたいなもちもちマスコット (カブトムシ)1,320円(税込)

・パンみたいなおかおポーチ (ちいかわ)1,760円(税込)

・パンみたいなおかおポーチ(ハチワレ)1,760円(税込)

・パンみたいなおかおポーチ (うさぎ)1,760円(税込)

大きなツノがチャームポイントの「カブトムシ」ももちもちマスコットに仲間入り。

「ちいかわ」

「ハチワレ」

「うさぎ」と一緒にお出かけできる、ナスカン付きポーチもラインナップ☆

ちいかわベーカリー Tシャツ(転びまくるトリオ ホワイト/窓からチラッと ホワイト/CHIIKAWA BAKERY ナチュラル

価格:各3,080円(税込)

サイズ:M/L/XL

「ちいかわベーカリー」のアートを使ったTシャツ。

”転びまくるトリオ”、”窓からチラッと”、”CHIIKAWA BAKERY”をテーマにしたアートがプリントされています。

ちいかわベーカリー トートバッグ 窓からチラッと/ちいかわベーカリー トートバッグ CHIIKAWA BAKERY/ちいかわベーカリー サコッシュ 転びまくるトリオ

グッズ名・価格:左から)

・ちいかわベーカリー トートバッグ 窓からチラッと ナチュラル 2,860円(税込)

・ちいかわベーカリー トートバッグ CHIIKAWA BAKERY ナチュラル 2,860円(税込)

・ちいかわベーカリー サコッシュ 転びまくるトリオ ナチュラル 2,750円(税込)

生成り生地を活かしたトートバッグとサコッシュ。

主張しすぎないカラーでまとめられた、大人かわいい「ちいかわ」グッズです。

一つひとつのパンに思いを込めて焼き上げた、ここでしか買えない「ちいかわたち」のキャラクターパンが目白押し。

2024年10月29日より東急プラザ表参道に「オモカド」にグランドオープンする「ちいかわベーカリー」の紹介でした☆

