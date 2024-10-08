文化放送『日向坂46の「ひ」』にConton Candy紬衣が番組初ゲストとして登場
■日向坂46・正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈とスペシャルトーク！
毎週日曜18時30分より放送の文化放送『日向坂46の「ひ」』。10月20日の放送に番組初のゲストとして、人気急上昇中のロックバンドConton Candyのボーカル＆ギター・紬衣が登場する。
この日の放送には、日向坂46四期生の正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈が登場。10月25日に日向坂46四期生が出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』が全国公開することを記念して、映画の主題歌を務めるConton Candyのボーカル＆ギター・紬衣をゲストに迎える。
映画のために書き下ろした楽曲「急行券とリズム」の制作秘話や映画の見どころなど、ここでしか聴くことのできないスペシャルトークをたっぷりオンエアする。
番組情報
文化放送『日向坂46の「ひ」』
10/20（日）18:30～19:00
出演：日向坂46 正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈
ゲスト：Conton Candy紬衣
『日向坂46の「ひ」』 OFFICIAL X（旧Twitter）
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『日向坂46の「ひ」』10月20日放送回radikoページ
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