文化放送『日向坂46の「ひ」』にConton Candy紬衣が番組初ゲストとして登場

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■日向坂46・正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈とスペシャルトーク！

毎週日曜18時30分より放送の文化放送『日向坂46の「ひ」』。10月20日の放送に番組初のゲストとして、人気急上昇中のロックバンドConton Candyのボーカル＆ギター・紬衣が登場する。

この日の放送には、日向坂46四期生の正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈が登場。10月25日に日向坂46四期生が出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』が全国公開することを記念して、映画の主題歌を務めるConton Candyのボーカル＆ギター・紬衣をゲストに迎える。

映画のために書き下ろした楽曲「急行券とリズム」の制作秘話や映画の見どころなど、ここでしか聴くことのできないスペシャルトークをたっぷりオンエアする。

番組情報

文化放送『日向坂46の「ひ」』

10/20（日）18:30～19:00

出演：日向坂46 正源司陽子、藤嶌果歩、渡辺莉奈

ゲスト：Conton Candy紬衣

『日向坂46の「ひ」』 OFFICIAL X（旧Twitter）

https://x.com/hinata_joqr

『日向坂46の「ひ」』10月20日放送回radikoページ

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20241020183000

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://lit.link/contoncandy