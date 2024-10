【Class Zero Seven】発売日:未定価格:未定

Class Zero Seven

Studio Tubanarは10月8日、PC用女子高生格闘アクション「Class Zero Seven」のSteamページをリニューアルオープンした。発売日、価格は未定。

「Class Zero Seven」は、もともと「Suger Isogu」のタイトル名で開発されていた女子高生格闘アクション。プレーヤーは転校生の「リン」となり、敵対する学校のギャングたちと戦っていく。今回パブリッシャーが「HypeTrain Digital」に決まり、正式タイトルが「Class Zero Seven」となったことも明かされた。また日本語も対応予定。

「Class Zero Seven」のメインアート

Steamページでは、ゲームプレイの中心となる格闘アクションの一部を見ることができる。リンのアクションは蹴りを中心とした喧嘩スタイルで、複数人を相手取りながらバシバシ敵を倒していく。また鉄パイプなどのアイテムを拾うことで、さらに派手な立ち回りが可能になるようだ。

本作が影響を受けているのは、アクションゲーム「BULLY」や「龍が如く0」、そして映画「ザ・レイド GOKUDO」。現時点ではSteam版のみ公開されているが、「Suger Isogu」時点ではPS、Xbox、Nintendo Switchのコンソール版も開発中であることが明言されていた。今後のさらなる発表に期待しておきたい。

□Steamの「Class Zero Seven」

学校を舞台とした格闘アクションが楽しめるという

Guys we've just signed with a Publisher and we're getting featured on Steam! We are now Class Zero Seven!#gamedev https://t.co/gFyLgZLIKU pic.twitter.com/QLbpZaWK0p