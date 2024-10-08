【PHOTO】ソン・イェジン＆コ・ソヨンら、映画「普通の家族」VIP試写会に出席
7日午後、ソウル江南（カンナム）区メガボックスCOEXにて、映画「普通の家族」のVIP試写会が開かれた。
VIP試写会には、ソン・イェジン、コ・ソヨン、キム・ユンジ、チョン・ユンハ、ハヨン、キム・イェウン、ジウ、キム・ボヨン、イ・ガギョン、ソン・スンア、ヤン・ジウン、ソ・アリン、チェ・ジョンアン、ソン・ヨンジェ、パク・ジュングム、アイリン、ソン・ジェヒ＆チ・ソヨン夫婦らが参加した。
・【PHOTO】チャン・ドンゴン＆キム・ヒエ＆スヒョンら、映画「普通の家族」VIP試写会に出席
・【PHOTO】イ・ミンホ＆イ・ジュンギ＆イ・ジョンジェら、映画「普通の家族」VIP試写会に出席
VIP試写会には、ソン・イェジン、コ・ソヨン、キム・ユンジ、チョン・ユンハ、ハヨン、キム・イェウン、ジウ、キム・ボヨン、イ・ガギョン、ソン・スンア、ヤン・ジウン、ソ・アリン、チェ・ジョンアン、ソン・ヨンジェ、パク・ジュングム、アイリン、ソン・ジェヒ＆チ・ソヨン夫婦らが参加した。
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