BTSのRM、愛情溢れる映像メッセージも！「釜山国際映画祭」でのドキュメンタリー上映に拍手喝采

BTS(防弾少年団)のRMの2ndソロアルバム制作記を盛り込んだK-POPドキュメンタリーが「釜山国際映画祭」を通じて初公開された。7日午後8時、釜山(プサン)映画の殿堂野外劇場でRM初のドキュメンタリー映画「RM: Right People, Wrong Place」がワールドプレミア上映された。RMの映画は、K-POPドキュメンタリーでは初めて「第29回釜山国際映画祭」(以下、BIFF)のオープンシネマ部門に公式招待された。BIFFはこの作品について「アルバムメイキングフィルムでありながら、とても特別な青春の日誌」という評価を残した。

野外劇場は暴雨の荒れた天気にもかかわらず、RMを応援するためにやってきたファンとグローバルな観客でにぎわった。本格的な上映に先立ち、映画を演出したイ・ソクジュン監督、イム・スビン助監督、JNKYRD音楽監督ならびにRMの2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」の制作に参加したBalming TigerのSan Yawn、チャン・セフンなどが舞台挨拶に出席した。イ・ソクジュン監督は「この映画はRMの深い内面の記録で、誰もが生きていく中で一度は経験したであろう感情の記録だ」と明かした。アルバムの制作陣は「このように特別な空間で、皆で彼が経てきた旅程を見ることができて感謝している。RMと観客におめでとうと必ず伝えたかった」という感想を語った。現場で初公開されたRMのインタビュー映像が流れると、熱気は最高潮に達した。映像で彼は「(今回のドキュメンタリーは)リアルな人間キム・ナムジュン(RMの本名)の姿を盛り込んだ」と話しながらも、「“Right”と“Wrong”というのは、僕たちがどの視点から見るかによって変わり続ける。今回の作業をしながら、僕はone of the “Right” peopleになったと思う」と付け加えた。この日の上映は、観客の熱い呼応で始まった。観客は90分の上映時間の間、時には笑い、時には深く共感し、RMのこれまでの青春の旅に歩幅を合わせて鑑賞した。特に上映が終わると、野外劇場を埋め尽くした観客からは、エンディングクレジットが全て上がるまで拍手喝采が続き、RMは「OUR BIGGEST VOICE, ARMY」という字幕でファンに対する愛情のこもったメッセージを伝えた。「RM: Right People, Wrong Place」は、RMが2ndソロアルバムを完成させるまでの約8ヶ月間の制作過程を盛り込んだドキュメンタリー映画だ。BTSのリーダーでソロアーティストとしても活躍するRM、そして人間キム・ナムジュンの率直で内密な心境を描いた。さらにスタイリッシュな映像が加わり、一本のアートフィルムのような雰囲気を届けた。「RM: Right People, Wrong Place」は、BIFFワールドプレミア上映を成功裏に終えたことに続き、12月に世界中の映画館で観客に会う予定だ。