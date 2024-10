TikTokが広告イベント「 Advertising Week 」の中で、AIを取り入れた広告システム「Smart+」を発表しました。Automate, Measure and Maximize: TikTok Is Building For The Future With New Performance Advertising Solutions | TikTok Newsroomhttps://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-is-building-for-the-future-with-smart-plus

TikTok joins the AI-driven advertising pack to compete with Meta for ad dollars - Digidayhttps://digiday.com/marketing/tiktok-joins-the-ai-driven-advertising-pack-to-compete-with-meta-for-ad-dollars/AIを利用した広告システムとしては、Googleの「P-MAX」やMetaの「Advantage+」があります。Googleの機械学習による新型広告システム「P-MAX(Performance Max)」とは? - GIGAZINEFacebook広告とInstagram広告を自動化する | Meta for Businesshttps://www.facebook.com/business/ads/automationTikTokの「Smart+」はクリエイティブ開発からターゲティング、最適化まですべてを自動化して、TikTokアプリ内の広告購入プロセスを合理化するシステムです。システムにはAIが導入されていますが、利用するマーケティング担当者は、広告の作成・最適化を行った後、キャンペーン展開を自分で管理するか、AIで制御するかを選択可能で、競合するソリューションと一線を画しているとニュースサイトのDigidayは述べています。TikTokのアドルフォ・フェルナンデス氏によると、「Smart+」に搭載されているAIは過去にTikTokで成功を収めた広告キャンペーンの推進方法を学習しているので、広告主は手間をかけずに素早く「勝利」を手に入れられるとのこと。クリエイティブ作成に関しても同様で、生成AIを利用したクリエイティブソリューションの「TikTok Symphony」を活用して、広告のコンセプトを生成・改良できるようになっているそうです。コンテンツ制作をサポートとする、生成AIを活用した新たなクリエイティブソリューション「TikTok Symphony」登場https://tiktok-for-business.co.jp/archives/22475/フェルナンデス氏によると、Smart+のウェブキャンペーンで最適化を行うと、しなかった場合に比べて平均利益が53%向上するとのことです。