歯科医院が持つ特有の問題を解決！前仲原物産「3年で返品可能なローン制度」

前仲原物産「3年で返品可能なローン制度」

前仲原物産は、自社の売れ筋歯科ユニット「SDユニット」の消耗品を含むパーツ類、(販売本数業界5位と僅差。2020年度矢野経済研究所調べ)売れ筋歯科タービン「スーパーダイソン」、口腔内スキャナや開業パックなどを、返品可能な商品として歯科業界で初めて販売開始。

テモナのサブスククレジットを歯科業界で唯一導入することにより、今まで6年縛りのレセコンなど長期にわたるファイナンスしかなく、途中でキャッシュフローが悪くなったときに転売できないという、歯科医院が持つ業界特有の問題を解決することが可能となりました。

■歯科業界No.1 LCCグループとしてのさらなる取り組み

歯科業界では、診療機器の購入時に多くの医院が長期ローンを組んでおり、途中でキャッシュフローが悪化した場合でも機器を柔軟に手放せないという課題を抱えています。

さらに、長期の経済状況を予測しづらい中で、先行きが不透明なまま6年やそれ以上のローンを組むことは、大きな財務リスクを伴います。

このような状況に対して、前仲原物産は歯科医院の財務健全性をサポートし、経営リスクを軽減することを目的に、業界初の『3年で返品可能なクレジット制度』をリリースします。

この新制度は、購入から3年後に機器を返品し、ローンを終了できるオプションを設けることで、歯科医院が必要に応じて柔軟な財務戦略を取れる仕組みとなっています。

これにより、長期ローンの負担を軽減し、将来のキャッシュフローの不安を解消するだけでなく、新しい技術や機器への投資を促進することも期待されます。

■現代の歯科業界が恒常的に抱える問題点

歯科医院が診療機器を導入する際、通常は6年以上の長期ローンを組むことが一般的で、返済中に経営状況が変化しても、途中で機器を手放すことが難しいという問題が生じています。

特に新規開業医院や、経営基盤がまだ十分に整っていないクリニックにとって、将来的なキャッシュフローの見通しが不透明な中で多額のローンを背負うことは大きなリスクです。

また、歯科業界では自動車業界のような中古市場や残価設定ローンといった柔軟な購入オプションが整備されておらず、購入した機器を途中で売却することも困難です。

そのため、機器導入後に経営環境が悪化してしまった場合でも、ローン返済を続けざるを得ず、結果的に財務リスクが増大し、医院経営を圧迫することも少なくありません。

このような状況下では、医院側が新しい医療機器への投資に消極的になり、診療体制の充実や技術革新の機会を失うことにつながります。

■問題点を解決していくパートナーとして

特に、開業から3年以内の歯科医院では、経営がまだ安定していない場合も多く、患者数の変動や診療報酬改定などの影響を受けやすいため、長期ローンを組むことによるリスクは非常に高くなります。

ローン返済が経営の足かせとなり、機器の導入を躊躇してしまうことが、歯科医院の成長を阻害し、ひいては地域医療への貢献度も低下させてしまいます。

さらに、同社の調査によると、歯科医院の開業に必要な機材費は業界平均で2,000万円以上にもおよび、特に開業初期の歯科医師にとっては大きな負担となっています。

そのため、キャッシュフローの見通しが立てづらい状況下で、6年以上にわたる長期ローンを組むことは非常にリスクが高く、慎重な判断が求められます。

こうした歯科医院の経営課題に対して、株式会社前仲原物産はこれまでも医院の支援を目的に、多くの負担軽減策を提供してきました。

例えば、一般的な開業機材費が2,000万円を超える中、同社は930万円からの「開業パック」を提供し、多くの歯科医院の開業支援を行ってまいりました。

また、歯科ユニット(治療椅子)についても、通常は250〜400万円のところ、99万8,000円から購入できるプランを用意し、医院のコスト負担を軽減するため尽力してきました。

こうした取り組みは、多くの歯科医院に喜ばれ、経営の負担を軽減するだけでなく、医療機器への投資を後押しすることにもつながっています。

さらに今回、株式会社前仲原物産は歯科業界の皆さまにより一層お役立ていただけるよう、【3年で返品可能なクレジット制度】という新たな販売方法を導入しました。

この制度は、購入後3年目に機器を返品するオプションを設けることで、ローン期間中にキャッシュフローが悪化した際でも柔軟に対応できる仕組みです。

(テモナ社のサブスククレジット利用)

■素晴らしい解決策を提供

今回新たに導入した「3年で返品可能なローン制度」により、歯科医院の経営は大きく以下のような恩恵を受けることができます。

1. キャッシュフローの安定化と柔軟な財務戦略の実現

本制度は、ローン契約の途中で3年目に機器を返却できるオプションを設けているため、キャッシュフローの見通しがつきにくい状況下でも、経営状況の変化に応じて柔軟な対応が可能です。

例えば、患者数の減少や診療報酬の改定によって予期せぬ収益の変動が生じた場合でも、3年目でローンを終了し、新たな財務戦略を検討することができるため、医院全体の経営リスクを大幅に軽減できます。

また、返却後は新たな機器への投資や医院運営の方向性を柔軟に見直せるため、安心して経営を続けられます。

2. 長期的な資金繰りのリスク軽減と安定した経営基盤の確立

長期ローンを組む場合、将来的に経済情勢の変動や地域医療ニーズの変化によって予期せぬ支出が発生することも少なくありません。

本制度を活用すれば、ローン返済の負担を必要最小限に抑え、3年後の返却時に機器を手放すことで、長期的な資金繰りの不安を解消できます。

特に、開業後間もない医院では、経営が安定するまでの数年間は財務リスクを抑え、医院経営の基盤をしっかりと整えることが可能です。

これにより、計画的な経営を進められるとともに、医院の将来に向けた成長戦略を描きやすくなります。

3. 最新技術への迅速な対応と医院競争力の向上

本制度を活用することで、歯科医院は3年ごとに機器を入れ替える選択肢を持つことができます。

その結果、常に最新の医療技術や機器を活用し続けることができ、診療体制のアップデートを容易に行えます。

これにより、患者にとっても常に最新の設備で診療を受けられる安心感を提供でき、医院の競争力が向上します。

また、最新の技術を取り入れやすくなることで、新たな診療メニューの提供や、患者層の拡大も図りやすくなり、結果的に医院の成長を促進することができます。

4. 経営の選択肢拡大と将来の成長への投資促進

本制度により、経営者としての院長、理事長は返却かローンの継続かを3年目に選べるため、状況に応じて最も適した選択肢を取ることができます。

例えば、経営が安定してきた場合は、さらに高機能な機器への入れ替えや、医院拡張のための新たな設備投資を行うことが可能です。

また、経営の不確実性が高い場合でも、返却オプションを活用することで、過剰なリスクを負わずに経営を続けることができます。

この柔軟な選択肢の提供は、医院の将来的な成長を見据えた経営判断を下す助けとなり、経営の自由度と安定性の両立を実現します。

5. 医院の経営安定を支える貴社のパートナーシップの強化

前仲原物産は、これまでも「900万円開業パック」や、業界相場の約4分の1となる「歯科ユニット(治療椅子)99万8,000円〜」など、歯科医師の皆様に寄り添った支援を行っています。

今回の新制度もその延長線上にあり、歯科医院の皆様がさらに安心して経営に専念できるよう支援するものです。

■低価格を実現できている4つの理由

1. 私たちは、過度な接待のようなご用聞き訪問は一切行っておりません。

また、リピート客様に支えられているので、お試し価格で既存客さんがバカらしくなるような施策をしていません。

2. 世界標準の共通部品を使用

頻繁に仕様が変更される大手メーカーのオリジナル部品ではなく、FDA認証やCE認証を取得している世界標準の部品を使用している為、無駄な仕入れコストは発生しません。

修理も明瞭会計。

3. 利益の算出方法が違う

私たちは、大手企業が行っているような業界の相場価格から利益を算出することは致しません。

(=マーケットアプローチ)

製造原価から適正利益を決定しています。

(=コストアプローチ)

4. 徹底的なコスト削減

本格LCC(格安航空会社)の大手・ピーチが実行したように、昔ながらの業界風習による不要コストを極限まで省き、提供価格を最大限引き下げています。

私たちはショールームや内勤さんにお金はかけません。

■既存医院には更なる特典

購入回数が増えるほど安くなるシステムを従来から提供しています。

今回の3年後返金可能クレジットシステムでも更なる特典を用意しています。

■商品概要

商品名:SDユニット https://may-dental.com/services/spacedear/

種類 :AJ10、AJ15、AJ18

価格 :998,000円(税別)〜

商品名:スーパーダイソンタービン https://may-dental.com/services/turbine/

種類 :NSK仕様、Kavo仕様、ヨシダ仕様

価格 :特別価格

商品名:900万円開業パック https://may-dental.com/services/open/

種類 :●歯科用ユニット(ライト付タービン2回路仕様)×2

●CCDデジタルレントゲン×1

●IPデンタルレントゲン×1

●デンタルレントゲン×1

●レセコン一式

●コンプレッサー×1

●バキュームモーター×1

●エアードライヤー×1

●モデルトリマー×1

●超音波洗浄機×1

●電気メス×1

価格 :930万円(税別)

