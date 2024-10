マンチェスター・シティのブラジル代表GKは近年退団の噂が絶えない。



『TBR Football』によると、マンチェスター・シティは来夏の移籍市場でリールに所属する22歳のGKリュカ・シュヴァリエの獲得を目指すという。



リールの下部組織出身であるシュヴァリエは2020年7月にトップチームに昇格すると、これまで公式戦通算92試合に出場。今季もここまでリーグ戦7試合全てに先発出場するなどクラブの絶対的な守護神として活躍している。





Manchester City have identified Lille goalkeeper Lucas Chevalier as a long-term replacement for Ederson.



