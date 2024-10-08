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¡Ö¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤«»à¤Ì¤Ù¤¤«¡ÊTo be or not to be¡Ë¡Ù¡ØÎ¹¿Í¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¹ñ¡ÊThe undiscovered country from whose bourn, no traveler returns¡Ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¤³¤ì°Ê¾å²¿¤â¤Ê¤¤¡ÊNo more¡Ë¡Ù¤ÈÆó¸À¤Ç¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÀÂ¤¯¤À¤±¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÇÐÍ¥¤¬¡É°ìÅÙ»à¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
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