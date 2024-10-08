【30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ（エレガンテフォーム）】価格：3,850円

Amazonにて、プラモデル「30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ（エレガンテフォーム）」が販売再開している。価格は3,850円。

本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、癒しを届ける母性溢れるシスター「エリエネ=エリエリカ」をプラモデルで表現した商品。

今回本製品がAmazonにて販売再開しており、発送予定が10月20日以降となっている。

また本製品以外にも、「オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB]」や「オプションパーツセット13(タクティカルコスチューム)[カラーB]」など、様々なボディパーツの販売も確認できた。

「30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ（エレガンテフォーム）」

10月8日12時15分ごろの販売状況

(C)BANDAI SPIRITS 2021

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