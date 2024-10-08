40ºÐ¡¢2»ù¤ÎÊì¤¬153.5kg¤òµó¤²¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¡ª100¶ÑÅ¹Ä¹¤ÎºÊ¤¬¡¢¸ø±Ä¥¸¥à¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤Þ¤Ç¡¡
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë½ÅÎÌµó¤²¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¶¥µ»¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆ¬¤«¤é¾å¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆ¬¤«¤é¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð»º¸å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉ×¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæ¿¹Í¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¡¢ºÊ¤Î³èÌö¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡ýÃæ¿¹¤µ¤ó¡¡°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÈ±¤Ç¶¥µ»¤ËÄ©¤àÏÂº»¤µ¤ó
* * * * * * *
¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃ¦°á½ê¤ÇÆüËÜµÏ¿Ã£À®¤òÃÎ¤ê
ºÊ¤Î¾®ÎÓÏÂº»¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¶¥µ»¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÆüËÜµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃ¦°á½ê¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬°¤¯¥Õ¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤â¤¦Í¼Êý¤À¤·¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤í¤¦¡ª¡×¤È¡£
¤½¤í¤½¤í·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÃ¦°á½ê¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¡×¤È¡£
¤½¤ÎÆü¡¢ºÊ¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹ºê¸©ÂÐÇÏ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å£³»þ¤´¤í¤«¤é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁáÂ®¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÅÅ¸»¤ò¥ª¥ó¡££³ºÐ¤ÎÌ¼¤È£¹ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ï±þ±ç¤Î¤¿¤á¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡£
½øÈ×Àï¡¢ÅÓÀÚ¤ìÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë²èÌÌ¤«¤é¡¢¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤¬20kg¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï£³¼ïÌÜ¤¢¤ê¡¢¸ª¤Ë¾è¤»¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤Ç¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²Å¾¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡×¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î£³¼ïÌÜ¤Î¹ç·×½ÅÎÌ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ç¡¢£±¼ïÌÜ¤Ë¤Ä¤£³»îµ»¤ò¹Ô¤¤¡¢£±»îµ»ÌÜ¤«¤é½ç¤Ë¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç½ÅÎÌ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¸å¡¢ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
£±»îµ»¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÅÙ¤Ë¼¡¤Î»îµ»¤Ç¤Î½ÅÎÌ¤ò·è¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¾¡Éé¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Ï£²¼ïÌÜÌÜ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Î£³»îµ»ÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤Ï¥µ¥Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç2.5kg¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤Î£²»îµ»ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ºÊ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡Ö153.5kg¤òµó¤²¤ë¤ÈÆüËÜµÏ¿¤À¤±¤É¡¢¼ê·ø¤¯150kg¤ò¿½ÀÁ¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹²¤Æ¤ÆÃ¦°á½ê¤Ë°ÜÆ°¡£
¿½¹ð¤·¤¿153.5Ô¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÆ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÎòÂåÃ¯¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½ÅÎÌ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤Ïí´í°¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
»ä¤Ï¶¥µ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÁÆ¬¤ÎÇÛ¿®¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÅöÆü¡¢¥»¥³¥ó¥É¤ÎÊý¤ÈÅÅÏÃ¤ò·Ò¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤Õ¤¸¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¡Ê2010Ç¯À¤³¦¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡¦17Ç¯¡¢19Ç¯À¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜµÏ¿¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢153.5kg¤òÁªÂò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜµÏ¿Ã£À®¡õµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ÎÅÙ¶»¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡£
¼Â¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Í¥¾¡¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤è¤¯¤¾ËÍ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊPhoto Hiroki Nishioka¡Ë
20ºÐ¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÏªÃÎ¤é¤º
ºÊ¤È»ä¤Ï20ºÐº¹º§¤Ç¤¹¡£
16Ç¯Á°¡¢ºÊ¤¬20Âå¤Î¤³¤í¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Åö»þ¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ºÊ¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤Î´ÖÊÁ¡£
ËÍ¤Ï¤Ê¤¼¤«ºÊ¤Î¤³¤È¤ò¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê10ºÐ¤¯¤é¤¤¾å¤À¤È»×¤¤¤³¤ß¡¢ºÊ¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê10ºÐ¤¯¤é¤¤²¼¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Þ¤µ¤«20ºÐ¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÏªÃÎ¤é¤º¡£
ËÍ¤¬Èà½÷¤ò¥é¡¼¥á¥ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈºÐ¤Îº¹¤Ï²¿½è¤Ø¤ä¤é¡£
¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Û¤É¤Î´Î¤Ã¶Ì¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤¿40Âå¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ËÀ¸¤¤ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¡¢Á°ºÊ¤Î¸µ¤Ë¤¤¤ëÌ¼¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥¦¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è°úÀè¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤ÆÅÝ»º¤·¤¿¤ê¤Ç¡Ö¤â¤¦¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÏÌ¿¤Î²¸¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊPhoto Hiroki Nishioka¡Ë
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±
ÏÃ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÊ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»Ï¤á¤Æ£±Ç¯¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ê¤³¤È¤é¤·¤¯¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Î¥é¥¤¥Ö²òÀâ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¹äÎÏ²¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¡Ö¤¡×¤Î»ú¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤¬¤Ê¤¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï»ä¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿·î2,000±ß¤ÇÄÌ¤¨¤ë¸ø±Ä¥¸¥à¤Î¥Á¥é¥·¡£ºÊ¤Ï¡Ö»º¸åÂÀ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈµÙÆü¤ä»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸½ºß¤Ï°úÂà¤·¤¿¸µ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤«¤é¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤Î°ì¸À¤Ç¡¢²¿¤«¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼Ò°÷¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤¹´×¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Èà½÷¤ÎÇØÃæ¤ò¤ª¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÐ¤Î¹Ã¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î»þ¤âËÍ¤ÏÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¥ê¥¹¥È¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ë¤â¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¸÷¤Ï»É¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢¸ª¤¿¤¿¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¥ê¥¹¥È¥éÉô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢500Æü¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ÈÆ®¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï²ñ¼Ò¤«¤é¼Õºá¤¬¤¢¤ê¡¢¸µ¤Î¿¦¾ì¤ËÉüµ¢¡£¤½¤Î£µÇ¯¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊPhoto Hiroki Nishioka¡Ë
Æ±¤¸¥¸¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â
Â¾¤Ë¤â¡¢ËÍ¤¬º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀê¤¤»Õ¤ËºÊ¤Îµç¾õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Êý¸þÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¡Ö¥¸¥à¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÈ¯»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ñÌ£¤È·ò¹¯°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤ë¤È¡¢°ÛÆ°¤Ë¤è¤ê´Ä¶¤¬¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤Ë¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ°ÛÆ°¡£ÂçÊÑÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÍý²ò¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²ñÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
°ì»þ´üÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È±ÀÅ¥¤Îº¹¡£°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼¤á¤º¤ËÆ§¤óÄ¥¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½ºßºÊ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤ÇÅ¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤â¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£
ËÍ¤Ï¤è¤¯¼þ°Ï¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤â²È»ö¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢´ÔÎñ¤Ç¾®³Ø£´Ç¯¤ÈÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯¾¯¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ÏÈè¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¼¤Î»Ò¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤¥°¥¥Ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤´°Â¿´¤ò¡£ºÇ¶á¤ÏºÊ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤Û¤ÜËèÆü¡¢·ï¤Î¸ø±Ä¥¸¥à¤Ç£²»þ´Ö¤Û¤É´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ø¤òÄË¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ä¥¢¡¼¥à¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤¤¡¢»þ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¸¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊ¢¶Ú¤¬³ä¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£¤Ç¤ÏºäÆ»¤â²ÙÊª¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤â¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥ß¥¹¥Þ¥·¥ó¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¥ì¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ºÊ¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡£¤³¤ì¤Ê¤é½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¸µ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¡¼¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊPhoto Hiroki Nishioka¡Ë
ÀäÂÐ¥±¥ó¥«¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó(¾Ð)
¤½¤ó¤Ê»ä¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢£±²óÌÜ¤Î·ëº§¤Î¤È¤¤Î¸å²ù¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»Ä¶È¤ËµÙÆü½Ð¶Ð¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤¨¡£»Ò°é¤Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¡¢»×¤¦¤Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤»þ´ü¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤ËËèÆü¡¢»Ò°é¤Æ¤òìÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²È»ö¤Ï²ÈÅÅ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£
»ä¤¬¸½Âå¤Î»°¼ï¤Î¿À´ï¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡¢¼«Æ°¿©´ïÀö¤¤µ¡¤Ï¤Û¤ó¤ÈÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Î²È»ö¤Ï¡¢²ÈÅÅ¼º¤¯¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤È¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡£
²ÈÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½¾¶È°÷ÈÎÇä¤Ç°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢µÏ¿¤È¥á¥À¥ë¡£
¿·¿ÍÀï¤Î¤È¤¤«¤éÅìµþÅÔµÏ¿¤ò¼è¤ë¤Ê¤ÉÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Î¿ô¤Ï10¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¥á¥À¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡£
¡ÊPhoto Hiroki Nishioka¡Ë
¤â¤Á¤í¤óÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ï·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËèÆü¡¢¥Ù¥ë¥È¤ä·¤¡¢¥Ë¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡ÊÉ¨¤ËÃå¤±¤ë¥®¥¢¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÎÇÛÃ£°÷ÊÂ¤ß¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤ÄÌ¶Ð¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë24»þ´Ö¥¸¥à¤Ç150kg¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¥¸¥à¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤¤¤¼¤¤40kg¤Þ¤Ç¡£
¤è¤¯100kg¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡¼ÀäÂÐ¥±¥ó¥«¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è(¾Ð)¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢40kg¤È150kg¤Îº¹¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÉ×ÉØ±ßËþ¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¯¤Ê¤ë°Ù¤Î£µ¤Ä¤ÎÈë·í
ºÊÛ©¤¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï£µ¤Ä¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤äÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡ØÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡£ÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºòÆü¤ò¾å²ó¤ë½ÅÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤Ï¶Ú¥È¥ì¤¬¿É¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£¡Ò¶Ú¥È¥ì¤·¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤«¤é·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏºÇ½é¤«¤é¶Ú¥È¥ì¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¸¥à¤Ï³Ú¤·¤¤¾ì½ê¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×
»°¤Ä¤á¤Ï¡¢µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤À¤«¤é¤ÈÅ·¶é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Öº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸¬µõ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£»ä¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤ä£Ø¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ°²è¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ø¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤³¤¦¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø»ä¤è¤ê¼å¤¤¿Í¤Ï¤ªÃÇ¤ê¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á½ü¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Í¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎµÏ¿¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ö¥¸¥à¤Ç¤è¤¯¤É¤Î¼ïÌÜ¤Ç²¿¥¥í¡¢²¿¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎµÏ¿¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£¤½¤ì¤è¤ê»öÁ°¤Ë¤ä¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·×»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡£»ä¤Ï£±²óµó¤²¤ë¤Î¤Ë10Ëç¤¯¤é¤¤¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç·×»»¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¸Þ¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¸¥à¤ÇÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
¡Ö½÷À¤¬·ë¹½¤Ê½ÅÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¦¥¨¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤â¾¡ÉéÉþ¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¶ÛÄ¥´¶¤òÆü¡¹ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¥µ»²ñ¤äÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎÎÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¡ÊÄß¤ê¥Ñ¥ó¡Ë¤ÈÂç²ñÁ°¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÀ÷¤á¤¿È±¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎÏ»ý¤Á¥¥ã¥é¡×¤Ë
ºÊ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿§¡¹¼ñÌ£¤È¤«ÆÃµ»¤È¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬¡£
ºÊ¤ÎÂÎ³Ê¤Ïº£ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¥¬¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¾¼ÏÂ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÃË¤é¤·¤µ¡¢½÷¤é¤·¤µ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÎÏ»ý¤Á¥¥ã¥é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê·ÝÉô¤ä¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¡£¤È¤³¤í¤¬¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥È¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂÎ³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¥Æ¥Ê¡¼¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ´Åö¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¦¾åÉô¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¡¢Ë¤´ÝÅê¤²¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤áÆþÉô¤òÃÇÇ°¡£
Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢²½¾Ñ±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°ìÌö¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
½÷À¤¬¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤À¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¾è¤ê»Ï¤á¤ë¤â¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¶½Ì£¤¬¤ï¤«¤º¡¢¤¿¤À¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È²½¤·¤¿¤È¤«¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÎý½¬¤·¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï²»´¶¤¬¤Ê¤¤¤È£³Ç¯¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡£
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»þÂå¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÊ¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¡ÖÎÏ¡×¤¬À¸¤«¤»¤ë¤È¤â¡£
¶¯¤¤½÷À¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤à¤·¤í¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¡£
SNS¤Ç¤â¥¢¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Âç²ñ¤äÎý½¬Ãæ¤Î¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎÏ»ý¤Á¥¥ã¥é¡×¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¦ºÊ¡£
¶ÚÆù¤¬Î´¡¹¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ (¾Ð)
ºÊ¤ÏÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊPhoto Hiroki Nishioka¡Ë
¡Ú¾®ÎÓÏÂº»¡Û
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì
2023Ç¯5·î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼
Á´ÆüËÜ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌçÍ¥¾¡
Á´¼ïÌÜÅìµþÅÔµÏ¿ÊÝ»ý
¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥ÈÁ´¹ñµÏ¿ÊÝ»ý153.5kg
2025Ç¯³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ
¿ä¤·¼ïÌÜ¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È
½÷»ÒÎÏ¤È¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡¡»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤¬µÈÆü
ÌÜÉ¸¡¡¶¯¤¤Èþ¿Í
instagram