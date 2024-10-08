【PHOTO】イ・ミンホ＆イ・ジュンギ＆イ・ジョンジェら、映画「普通の家族」VIP試写会に出席
7日午後、ソウル江南（カンナム）区メガボックスCOEXにて、映画「普通の家族」のVIP試写会が開かれた。
VIP試写会には、イ・ミンホ、イ・ジュンギ、イ・ジョンジェ、ソン・スンホン、ユ・スンホ、ウ・ドファン、ナム・ユンス、パク・ソンフン、イ・サンヨプ、イ・キュヒョン、イ・ギテク、イ・ジョンヒョク、ユ・ジテ、パク・チュンフン、コ・ジュン、キム・ミン、パク・サンフン、ペク・ソンホ、ユ・テオ、イム・ヒョンジュンらが参加した。
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