ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö50-50¡×Ã£À®¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¡¢½êÍ¼ÔÌ¤Äê¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï·ÑÂ³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬MLB»Ë¾å½é¤Î¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿º£µ¨50¹æËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¡Ö½êÍ¼ÔÌ¤Äê¡×¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¶¥Çä²ñ¼Ò¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°µå¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¼Ò¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ù¥é¥ó¥¹¥¡¼»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µå¾ì¤ÇÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÃËÀ¤é¤¬½êÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó·ÑÂ³¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÍ¸¢¤ò¤á¤°¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤ÏÂ³¤¯¤â¤Î¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¾¡¼Ô¤ÏºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë½êÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÇ°µå¤ÎÆþ»¥³Û¤Ï183Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯7000Ëü±ß¡Ë¡£Æþ»¥¤ÏÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö22Æü¸á¸å10»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±23Æü¡Ë¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡£