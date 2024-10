Contentservは、2024年10月25日に開催する毎年恒例のカンファレンス「Product Experience Summit Tokyo」のユーザー企業の登壇者を発表しました。

Contentserv「Product Experience Summit Tokyo」

■Product Experience Summit Tokyo 2024 開催概要

日時 : 2024年10月25日(金)13:00〜17:30

会場 : THE GRAND GINZA/GINZA SIX 13F(東京都中央区銀座6-10-1)

定員 : 100名(無料/事前申込み制)

参加対象 : 製造業・小売企業の経営企画、DX推進部門、マーケティング、

営業、EC、商品企画、IT部門の担当者

参加申込み: https://go.contentserv.com/ja/product-experience-summit-tokyo-2024

【概要】

Contentservは、商品情報の戦略的な活用によってマーケティングの強化、ブランディングの向上を支援するPIMのベストプラクティスを共有する年次カンファレンスとして、2019年10月から「Product Experience Summit Tokyo」を開催してきました。

2024年は、「ブランド価値の最大化、グローバルにおける競争力の向上」に焦点を当て、PIMの導入事例や活用法についての知見を共有し、自社の商品情報の戦略的活用を促進するための情報や戦略立案のヒントを提供します。

■Product Experience Summit Tokyo 2024のユーザー登壇者

【基調講演】

「ミズノのブランド戦略とGlobal PIMプロジェクト」

ミズノ株式会社 グローバルデジタルDTC統括本部 グローバルデジタルDTC統括担当 芹澤 剛氏

【活用事例】

「PXM時代の到来!UNDER ARMOURとDNPが語る商品情報活用の未来」

株式会社ドーム Digital Div. デジタル企画部 データ&アナリティックスチーム Team Leader 神野 晋吾氏

株式会社ドーム Digital Div. デジタル企画部 インフラチーム 松本 大樹氏

その他、顧客の声で商品情報を最適化する、Contentservの「Close the eCommerce Loop」戦略、デモを通してPIM(商品情報管理)とAIの実用的な活用法、B2Bにおける商品情報の戦略的活用事例を分かりやすく解説するContentservおよびパートナーのセッションを予定しています。

セッションの詳細などは下記を確認してください。

イベントURL: https://go.contentserv.com/ja/product-experience-summit-tokyo-2024

■商品情報管理(PIM)とは

商品情報管理(PIM)は、ERPやCRM、データベース、デジタルアセット管理システム、サプライヤーシステム、ファイルシステムなど、複数のソースから商品データを収集・統合し、商品データの単一のリポジトリを実現する役割を担うシステムです。

Contentservが提供する統合型PIM「Product Experience Cloud」は、PIMとデジタルアセット管理(DAM)など、複数のデータ管理機能を提供することで、社内に散在する商品情報を一元管理し、様々なシステムやチャネルに対して正確で一貫性のある情報を提供するソリューションです。

商品情報の一元管理だけでなく、柔軟な属性変更など、ビジネスユーザーにシンプルで分かりやすい操作で組織を横断して商品コンテンツ制作のコラボレーションを強化する多くの機能を提供しています。

