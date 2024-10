食べたいくるみパンを投票してプレゼントが当たる！くるみ協会日本代表事務所「くるみパン総選挙」

カリフォルニア くるみ協会日本代表事務所は、投票数によって2024年一番人気のくるみパン「2024くるみパン オブ・ザ・イヤー」を決定する、くるみパン総選挙をスタートしました。

同時に、わたしの#推しくるみパンInstagramフォトコンテストも開催中です。

くるみ協会日本代表事務所「くるみパン総選挙」

■「2024くるみパン オブ・ザ・イヤー」概要

投票期間 :10月3日(木)〜11月3日(日・祝)(23:59まで)

部門 :・コンビニ・スーパーで買える袋パン部門

・街のパン屋さんで買える部門

・パン好きインフルエンサー推薦部門

投票方法 :「2024くるみパン オブ・ザ・イヤー」公式サイトに掲載されている各部門のエントリー商品から、食べてみたいくるみパンにそれぞれ1商品を投票(1日1回まで)

審査方法 :投票数により決定

*11月中旬に発表する1次審査を通過した上位の街のパン屋さんのみ、2次審査となる試食審査あり。

(審査員未定)

結果発表 :12月3日(火)に、カリフォルニア くるみ協会ホームページにて発表

プレゼント:[Aコース] 2名

・スチーム&ベイクトースター

・カリフォルニア くるみ協会オリジナルトートバッグ

[Bコース] 5名

・くるみの木で作られたパン用カッティングボード

・カリフォルニア くるみ協会オリジナルエプロン

[Cコース] 500名

・選べるPay500円分

「くるみパン オブ・ザ・イヤー」は、現地カリフォルニアにおけるくるみの収穫時期に合わせて、2011年から毎年実施されています。

■わたしの#推しくるみパンInstagramフォトコンテスト 概要

期間 :10月3日(木)〜11月3日(日・祝)

投稿方法 :Instagramに#推しくるみパンをつけて、好きなくるみパンの画像を投稿。

プレゼント:抽選で33名様にカリフォルニア産くるみ1週間分(30gx7日分)協会オリジナルグッズをプレゼント

カリフォルニア くるみ協会は、本キャンペーンが手軽でおいしいくるみパンをよりたくさんの方に楽しめる機会になることを期待しています。

■くるみの栄養

くるみには、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸が多く含まれ、その様々な健康効果により、「スーパーフード」として近年注目されています。

特に、植物性オメガ3脂肪酸であるα-リノレン酸(ALA)をナッツの中でもっとも多く含み、ひとつかみ(約30g)で成人1日分の目安(1.6〜2.2g)が摂取できます*。

また、ポリフェノールや食物繊維、たんぱく質、ビタミンB1、マグネシウムなどのミネラルを含み、心臓病予防や認知機能改善をはじめ、様々な健康効果が報告されています。

*出典:日本人の食事摂取基準(2020年版)

