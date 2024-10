「横浜ランドマークタワー」「MARK IS みなとみらい」「スカイビル」にて、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベントを開催!

『アナと雪の女王』や『トイ・ストーリー』をイメージしたツリーのほか、マーベル・ヒーローの等身大フィギュアなどが登場します☆

「Disney(ディズニー) | PIXAR(ピクサー) | MARVEL(マーベル) | STAR WARS(スター・ウォーズ) | “SPARK JOY” 心はじけるストーリーを、一緒に。」YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024-2025

期間:2024年11月6日(水)〜2025年1月13日(月・祝)

開催場所:横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロアスカイガーデン)、MARK IS みなとみらい、スカイビル

主催:三菱地所株式会社

協力:ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルにて、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024₋2025」を開催!

時代を超えて世界中で愛され、笑顔や喜び、そして驚きや感動の物語を100年以上にわたり紡ぎ続けている「ディズニー」

『トイ・ストーリー』をはじめ、圧巻の映像技術で世界中の誰もが共感し、深く感動できる物語を生み出し続ける「ピクサー」

『スパイダーマン』、『アベンジャーズ』など、勇敢で個性あふれる数々の人気ヒーローたちを生み出してきた「マーベル」

そして、光と闇の戦いを描く壮大なアドベンチャーが、世代を超えて人々に愛され続ける「スター・ウォーズ」

「Disney | PIXAR | MARVEL | STAR WARS | “SPARK JOY” 心はじけるストーリーを、一緒に。」と題し、世界中で愛され続ける4つのブランドを代表する作品やキャラクターとともに、冬のみなとみらいを煌めきとトキメキで彩ります☆

ランドマークプラザ「SPARK TREE」

場所:ランドマークプラザ 1階「サカタのタネ ガーデンスクエア」

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは、イベントのメインツリー「SPARK TREE」

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの世界を音と光と映像で表現した特別なツリーが、訪れた人々にときめきと感動を贈ります。

メインツリーの華やかな演出にも注目です。

MARK IS みなとみらい「FROZEN CRYSTAL TREE」

場所:MARK IS みなとみらい 1階「グランドガレリア」

2014年に日本で劇場公開され、2024年で日本公開10周年を迎えた『アナと雪の女王』をイメージしたツリー。

作品の中の印象的なモチーフである雪の結晶をまとった「FROZEN CRYSTAL TREE」が煌びやかに空間を彩ります。

雪の結晶が舞っているような煌びやかな演出とともに「エルサ」と「アナ」のスタチューが物語の世界へと導いてくれます。

スカイビル「TOY STORY TREE」

場所:スカイビル 10階 吹き抜け

スカイビルには、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』をイメージした「TOY STORY TREE」が登場。

ツリーに装飾されたおもちゃたちが、オルゴール調の音楽とともにワクワクしたホリデー気分を盛り立てます。

「バズ・ライトイヤー」と「ウッディ」の大きなスタチューも必見です。

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア スカイガーデン「SPARKLE SKY -MARVEL & STAR WARS―」

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」では、世界中のファンを魅了し続けるマーベル、そしてスター・ウォーズの世界を満喫できる特別展示「SPARKLE SKY -MARVEL & STAR WARS―」が実施されます。

歴代コレクションアイテムや、ヒーローたちの等身大スタチューなど、ファンにはたまらないコンテンツが盛りだくさんで登場。

地上273mの眺望を活かした、この冬だけの特別なマーベルとスター・ウォーズの世界を楽しめます。

コレクションアイテム展示

映画を超えたエンターテイメント「スター・ウォーズ」を象徴する歴代コレクションの展示。

普段はなかなか見ることができない貴重なアイテムの数々を楽しめます。

等身大フィギュア展示

コミックに始まり、映画やドラマシリーズで超大作を生み出し続けるマーベル。

その85周年を記念して、マーベル・ヒーローの等身大スタチューが登場します。

アベンジャーズのヒーローたちがずらりと並ぶ様子は、圧巻です。

※69階展望フロア「スカイガーデン」へは、入場料が必要となります。

華やかなツリーやファン必見の展示と共に、冬のみなとみらいが楽しめるディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズのホリデーイベント。

「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024₋2025」は、2024年11月6日(水)から2025年1月13日(月・祝) まで開催です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの世界観を表現!横浜みなとみらい「ウィンターホリデー 2024₋2025」 appeared first on Dtimes.