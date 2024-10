【2024年9月あみあみフィギュア月間ランキング】10月8日 公開

大網は、同社ホビーショップ「あみあみ」の2024年9月フィギュア予約ランキングを10月8日に公開した。

本ランキングは、2024年9月1日から9月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されたもの。

9月のラインキングではイラストレーター・Nidy-2D-氏の描く武装メイドシリーズ「冥途武装:Ax 試作兵装試験装備」が1位を獲得。2位にはpocket artシリーズより「PA009 サキュバスシスター フリーデ」、3位に「ホロライブプロダクション 沙花叉クロヱ」がランクイン。

また、「ウマ娘 プリティーダービー エイシンフラッシュ」、「アズールレーン 尾張」が上位にランクインしている。

2024年9月あみあみフィギュア月間ランキング

第1位:冥途武装:Ax 試作兵装試験装備 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:キューズQ

発売月:2025年9月予定

価格:34,100円

第2位:pocket artシリーズ PA009 サキュバスシスター フリーデ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

メーカー:HASUKI

発売月:2025年2月予定

価格:SP版 13,750円/通常版 12,100円

※画像は、「SP版」のものになります。

第3位:ホロライブプロダクション 沙花叉クロヱ 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:マックスファクトリー

原作名:ホロライブ

発売月:2025年9月予定

価格:32,000円

第4位:ウマ娘 プリティーダービー エイシンフラッシュ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:ファット・カンパニー

原作名:ウマ娘 プリティーダービー

発売月:2025年7月予定

価格:26,800円

第5位:アズールレーン 尾張 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

発売月:2025年7月予定

価格:通常Ver. 24,000円/軽装Ver. 19,000円

※画像は、「通常Ver.」のものになります

6位~20位

6位:デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ スーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人孫悟飯&バイク 完成品フィギュア

7位:RPG-03 ゾンビ グリサ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

8位:GGG(ガンダム・ガールズ・ジェネレーション) 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ラクス・クライン パイロットスーツ ver. 完成品フィギュア

9位:ウマ娘 プリティーダービー アグネスタキオン 1/7スケール 完成品フィギュア

10位:アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム マウスパッド柄Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

11位:アズールレーン 尾張 波閃かすサマーサンVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

12位:アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン 1/7スケール 完成品フィギュア

13位:シン・エヴァンゲリオン劇場版 式波・アスカ・ラングレー パーカーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

14位:「イヴ HAND CUFFS ver.」 illustration by rurudo 1/6スケール 完成品フィギュア

15位:ゼンレスゾーンゼロ ニコ・デマラ 1/7スケール 完成品フィギュア

16位:魔法少女にあこがれて「マジアマゼンタ」 1/7スケール 完成品フィギュア

17位:S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム (初回生産)

18位:ブルーアーカイブ「空崎ヒナ」 1/7スケール 完成品フィギュア

19位:るかっぷ 僕のヒーローアカデミア 爆豪勝己 完成品フィギュア

20位:アズールレーン バッチ アニバーサリーイラスト Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

(C) Nidy-2D-

(C)Shanghai Shenmao Tiaodong Culture Co.,Ltd.

(C) 2016 COVER Corp.

(C) Cygames,Inc.

(C)Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd.

(C) Oh-ami Inc.