IU、Billlieの新アルバムのタイトル曲『記憶飴』（原題）に参加！10月16日リリース予定

ガールズグループBilllieのカムバックに歌手IUが参加した。

【写真】IUの腹チラ&美鎖骨SHOT

Billlieの所属事務所MYSTIC STORYは10月8日、「Billlieの5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』のタイトル曲『記憶飴』(原題)で、作詞などの曲制作にIUが参加した。2組のアーティストのコラボでより完成度の高い音楽とパフォーマンスが誕生したので、たくさん期待してほしい」と明らかにした。

Billlieはデビューアルバムから「紫色の雨が降った11日、消えたBilllieラブ」というミステリアスな物語をそれぞれのアルバムシリーズに溶け込ませてきた。

(写真=EDAMエンターテインメント)IU

世界観の確立されたストーリーテリングとともに優れた音楽性を一層引き立たせるユニークなパフォーマンスによって広く愛され、世界中で人気のグループとなった。

Billlieは今回のIUとのコラボで、これまでの音楽のスタイルとはまた違った魅力を披露する見通しだ。

実際、9月21〜22日にソウルワールドカップ競技場で開催されたIUのアンコールコンサート「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE:THE WINNING」の『Shh..』のステージでは、IUが尊敬して尊重し、インスピレーションのもとになるさまざまな女性アーティストたちの写真が画面に表示されたが、そこにBilllieの写真も見られ、話題になった。

それだけに今回、BilllieとIUが『記憶飴』で見せるシナジーに期待が高まる。

来る10月16日のカムバックを予告したBilllieは、『Fragments of Memory』と名がついた5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』のコンセプト写真を公開し、注目を集めている。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

Billlieは完全なビジュアルの変身を遂げ、シックな衣装はもちろん、自由奔放なボヘミアンスタイルまで幅広く着こなし、再び何でも自分の色に染めるグループであることを証明した。

そして、Billlieは今年5月に開催した韓国初のファンコンサート「Your B、I'm B(Belllie've You)」に続き、最近ではヨーロッパ9都市で初のワールドツアー「Billlie World Tour 'Our FLOWERLD(Belllie've You)' EUROPE」を成功裏に終えた。

すべての都市で観客が全曲を一緒に歌うという異例な光景も見られたなか、アメリカのファンの熱い要望に応え、11〜12月に北南米の14都市でツアー「Billlie World Tour 'Our FLOWERLD(Belllie've You)' GRAND AMERICA」も開催する予定だ。

なお、Billlieは10月16日18時に各種音楽ストリーミングサイトを通じて、5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』をリリース予定だ。