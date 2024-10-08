BTS ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖJUNG KOOK¡§I AM STILL¡×Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤¬·èÄê
Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Ï¡¢BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ë·èÄê¡£¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢µ±¤«¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó4¤Ä¤ò1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡Ê3¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÆþ¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢£¾å±Ç³µÍ×
¡ÖJUNG KOOK¡§I AM STILL¡×
2024Ç¯10·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
ÇÛµë¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º
¡ÊC¡ËBIGHIT MUSIC ¡õ HYBE. All Rights Reserved.
¡ãÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¡ä
¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê3¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
ÇÛÉÛÆü¡§2024Ç¯10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1Éô¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯
¡úÂè3¡Á4ÃÆ¤Þ¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛÆü¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè3ÃÆ¡§2024Ç¯10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Âè4ÃÆ¡ÊºÇ½ª¡Ë¡§2024Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ä
¡¦±þÊçÊýË¡
¡±Ç²è´Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿ËÜºî¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ð¥Ê¡¼¤Î¼Ì¿¿¤È¡Ö#JUNGKOOK_IAMSTILL_´Ñ¤¿¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ
¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡Êhttps://form.run/¡÷JK-AGPSHXxKOCmMTp9qAQcl¡Ë¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤ÎÅê¹Æ¤Þ¤Ç
¡¦¾ÞÉÊ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼B2¥µ¥¤¥º¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë 3Ì¾ÍÍ
¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖJUNG KOOK: I AM STILL¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È