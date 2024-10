Image: 任天堂

『Life is Strange』が、82%オフで買えますよ!

現在、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeで、『Life is Strange Remastered Collection』が、82%オフの\986(通常価格5,478円)で買えるセールが行なわれています。期間は10月9日の23時59分まで。

Life is Strange Remastered Collectionには、シリーズ第一作目の『Life is Strange』とその前日譚『Life is Strange: Before the Storm』が含まれています。

時を戻して未来を変える、ティーンエイジャーの心動かす物語

『Life is Strange』は、時間を戻す能力に目覚めた主人公が、親友とともに、失踪した生徒の謎に迫っていくアドベンチャーゲームです。今回のセール対象作品は、ビジュアルとフェイシャルアニメーションが一新されたリマスター版。

有名なタイトルなので、名前だけ知っていて遊んだことがないという人も多いのではないでしょうか。

筆者は、今回のセールを機に久しぶりに遊び直してみることにしたんですが、やっぱりこのゲーム、最高ですね。

Image: スクウェア・エニックス

本作の魅力といえば、まず時を戻せる能力で物語が変化していくこと。たとえば、キャクターとの会話で選択ミスをしても、時間を巻き戻して未来を変えていけるのです。ただこの能力は万能ではなくて、良かれと思って時を戻したことで未来が予期せぬ方向に変わってしまうことや、時を戻しても解決できないことに直面していくことで、選択の重さを感じさせる作りになっています。

さらに、ティーンエイジャーならではの視点で描かれる物語が秀逸。昔自分もこんな些細なことに悩んだりしていたな、なんてことを懐かしく思いながら、少女たちが成長していく姿に感動させられます。

映画やアニメ、もちろんゲームで、一度でも物語を楽しんだことがある人にはぜひおすすめしたい作品です。

その他、『Life is Strange 2』や『Life is Strange: True Colors』もセールになっています。

10月30日には、シリーズ最新作の『Life is Strange: Double Exposure』が発売予定。本作は、Life is Strange Remastered Collectionと繋がっている作品なので、最新作の発売前に改めて遊び直すのにも良さそうです。

Source: ニンテンドーeショップ、PlayStation Store