BABYMONSTER、11月1日にカムバック！G-DRAGONが作曲に参加…日本人メンバーのユニット曲も

BABYMONSTERが、1stフルアルバムでカムバックする。本日(8日)、YG ENTERTAINMENTのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは、BABYMONSTERが11月1日に1stフルアルバム「DRIP」をリリースすると動画を通じて発表した。今週から毎週2曲ずつ、タイトル曲を除いた収録曲の一部を先行公開する。「DRIP」には計9曲が収録される。最初のトラックは「CLIK CLAK」で、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは「全員がラップを披露する。YGで見せたことがないくらい、オリジナリティの強いヒップホップナンバーだ」と説明した。

二番目のトラックは、アルバムと同名のタイトル曲「DRIP」だ。ヤン・ヒョンソクは「老若男女、年齢を問わず誰もが踊りたくなるようなナンバーだ。BABYMONSTERが披露する情熱的なパフォーマンスを楽しみにしてほしい」と話し、何よりも「BIGBANGのG-DRAGONが作曲に参加して、素敵な音楽が完成した」と明かして期待を高めた。続けてギター演奏と美しいボーカルが印象的な「Love, Maybe」、1990年代のヒップホップの感性が際立つ「Really Like You」、重みのある808ベースにR&BサウンドでY2Kの感性を強調した「BILLIONAIRE」、老若男女が楽しめる軽快な雰囲気の「Love In My Heart」、日本人メンバーたちだけのヒップホップのバイブスを収めた「Woke Up In Tokyo(RUKA & ASA)」、先行公開曲「FOREVER」、ファンミーティングのアンコール曲として大人気を集めた「BATTER UP(Remix)- Bonus Track」が収録される。1stフルアルバムは、YGの全面的な支援のもと、超大型プロジェクトとして展開される。通常、フルアルバムをリリースする場合、1、2曲のミュージックビデオを制作するのが一般的だが、ヤン・ヒョンソクは「BABYMONSTERのアルバムは、少なくとも3曲以上のミュージックビデオを制作する予定だ」と伝え、1stフルアルバムへの特別な愛情と自信を示した。