EarFun Air Pro 4ブラック

EarFunは8日、6周年記念感謝祭を開始した。ポータブルヘッドフォンアンプ「UA100」を最大35% OFFの6,480円で販売できるクーポンを提供するなど、直販サイトで特別セールを行なっている。対象製品と割引率は以下の通り。期間は10月22日まで。

EarFun Air Pro 4 9,990円 ⇛ 18% OFF ⇛ 8,190円 EarFun Wave Pro 8,990円 ⇛ 15% OFF ⇛ 7,640円 UA100 9,980円 ⇛ 35% OFF ⇛ 6,480円 EarFun Free Pro 2 6,990円 ⇛ 30% OFF ⇛ 4,890円 EarFun Air S 6,999円 ⇛ 45% OFF ⇛ 3,850円 EarFun Free Pro 3 8,990円 ⇛ 20% OFF ⇛ 7,190円 EarFun Air Pro 3 8,990円 ⇛ 22% OFF ⇛ 6,990円 EarFun Air 2 5,990円 ⇛ 20% OFF ⇛ 4,790円 EarFun UBOOM X 19,990円 ⇛ 18% OFF ⇛ 16,390円 EarFun UBOOM Slim 4990円 ⇛ 20% OFF ⇛ 3,990円 EarFun EH 100 12,980円 ⇛ 26% OFF ⇛ 9,490円

さらに、XとInstagramでのプレゼント抽選会も実施。Air Pro 4とFree Pro 3を各3人に抽選でプレゼント。さらに、キャンペーン期間中に、公式サイトでメールマガジンに登録すると参加できる、大抽選会も実施。EarFun Air Pro 4、EarFun Air Pro3、30%、50%OFFクーポンが当たる企画。6周年記念キャンペーンをXにシェア、または公式サイトで商品を購入すると、チャンスがさらに1回追加される。