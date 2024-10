Amazonは2023年9月26日に、独占禁止法違反の疑いでアメリカ連邦取引委員会(FTC)から提訴されています。この訴訟に関して連邦地方裁判所は2024年10月1日に、原告側の一部の請求を棄却する一方で、Amazonに対する独占禁止法違反の追及に対する許可を与えました。CASE NO. 2:23-cv-01495-JHC(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.326809/gov.uscourts.wawd.326809.289.0.pdf

US antitrust case against Amazon to move forward | Reutershttps://www.reuters.com/technology/us-antitrust-case-against-amazon-move-forward-2024-10-07/Judge greenlights FTC’s antitrust suit against Amazon - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/7/24264605/ftc-amazon-antitrust-motion-to-dismissUnsealed order in Amazon antitrust suit lets entire FTC case proceed, dismisses some state claims - GeekWirehttps://www.geekwire.com/2024/unsealed-order-in-amazon-antitrust-case-lets-entire-ftc-case-proceed-dismisses-some-state-claims/2023年9月にFTCは「Amazonは市場の独占力を生かして価格のつり上げを行っている」と非難して訴訟を実施。この訴訟にはペンシルベニア州やニュージャージー州など、18の州と1つの準州が加わり、Amazonを追及しています。連邦取引委員会がAmazonを独占禁止法違反で訴える予定であることが判明 - GIGAZINE一方でAmazonは2023年12月に「FTCはAmazonが消費者に害を及ぼす証拠を提示していない」として訴訟の棄却をジョン・チュン連邦地方裁判所判事に求めていました。そしてチュン判事は2024年10月1日に、Amazonの申し立てを部分的に認めつつも、FTCに対しAmazonへの追及の継続を許可しました。チュン判事は「初期段階にあるこの訴訟において、Amazonによる『Amazonの行動は反競争的ではない』との主張は考慮できません」と述べています。また、チュン判事は「Amazonによる独占禁止法違反に関する証拠の提示と救済案の提示を同じ裁判で実施する」というAmazon側の提案を棄却し、Amazonによる独占禁止法違反に対する裁判は2部に分けて審理することを決定しています。今回の決定に対し、Amazonの広報担当者であるティム・ドイル氏は「今回の決定は、裁判所が訴状で主張されたすべての事実を真実だと仮定するものです。実際にはこの主張は正しくありません。今後、FTCは法廷でその主張を証明する必要がありますが、その主張は成り立たないと確信しています。Amazonの慣行は競合他社や消費者、そしてAmazonで製品を販売する中小企業にとって良いものである一方で、FTCのアプローチは買い物をより困難にし、より多くのコストを要します」と批判しました。一方、FTCのダグラス・ファーラー広報官は「私たちは裁判所の決定に満足しており、この訴訟を前進できることを楽しみにしています。Amazonが違法に独占を維持している方法と、競争の抑圧や不当な価格上昇など、Amazonによる独占がもたらす害は裁判で全面的に明らかになるでしょう。この訴訟は、最終的にAmazonによる独占的な支配を解き放ち、正常な競争を復活させようとするものです」と語りました。