「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」で秋を感じる！ 和栗や旬のフルーツのパフェが登場

目にも鮮やかな果物を使ったパフェなどをいただける「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」から、秋の食材を使った限定スイーツが登場! 自分へのご褒美としてぜひ足を運んでみてくださいね。

「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」で、2024年10月1日(火)〜31日(木)の期間、秋の食材を使った限定メニューが登場します。

秋の味覚を贅沢に味わうパフェ&スイーツが登場!

「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」では、旬の食材を使ったパフェやデザートを月替わりで提供しています。10月1日からは、代表的な秋の食材で仕立てた期間限定メニューが販売開始。和栗の濃厚な味わいや、洋梨や柿、葡萄のフレッシュな味わいなど、好みに合わせて秋の味覚を堪能できるメニューが楽しめます。 10月は秋の風を感じながら「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」に足を運んでみては?

秋のおすすめパフェ

秋の国産フルーツパフェ 3,000円 写真:お店から

ザクロのゼリーとシャーベットに合わせて、フレッシュな洋梨と柿、葡萄が盛り付けられています。旬のフルーツとともに、秋を感じる一品。

熊本県産 和栗のモンブランパフェ 3,200円 写真:お店から

アイスクリーム、マロンクリーム、生クリームなど素材すべてを洗練させ仕立てた和栗のパフェ。資生堂パーラー伝統のレシピをベースに作られた、バニラ、ミルク、マロンの3種類のアイスクリームが絶品。和栗とアイスクリームが織りなす、濃厚な味わいを楽しめます。

秋のおすすめデザート

茨城県笠間市産の和栗とカシスのテリーヌ ミルクアイスクリームを添えて 2,700円 写真:お店から

茨城県笠間市産の和栗を濃厚なテリーヌに仕上げました。年間を通じて穏やかな気候に恵まれた笠間市で育った和栗は、ふっくらとして香り高い味わいが特長です。ほんの少しの渋みとさわやかな酸味のカシスとの組み合わせを堪能してみて。

プラリネのパリブレスト 金時芋のアイスクリームとともに 2,700円 写真:お店から



香ばしいプラリネクリームが味わえるパリブレストです。秋に旬を迎える金時芋アイスクリームを添えています。プラリネと金時芋のマリアージュを試してみては。

※「カシスのテリーヌ」と「プラリネのパリブレスト」はカップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中から選べます。

※価格は税込です。

<店舗情報>◆資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ住所 : 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル 3FTEL : 03-5537-6231

文:食べログマガジン編集部

