8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数151、値下がり銘柄数375と、値下がりが優勢だった。



個別ではコラボス<3908>、日本情報クリエイト<4054>、ＡＩＡＩグループ<6557>が年初来高値を更新。グローバルウェイ<3936>、売れるネット広告社<9235>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ジーネクスト<4179>、アスア<246A>は値上がり率上位に買われた。



一方、グリーンモンスター<157A>、タイミー<215A>、ＲＯＸＸ<241A>、キッズスター<248A>、ミラタップ<3187>など7銘柄が年初来安値を更新。Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、ネットスターズ<5590>、ＡＬｉＮＫインターネット<7077>、カウリス<153A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値下がり率上位に売られた。



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