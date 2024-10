濃厚なコクと味！浜名湖産直マーケット 次郎柿「長寿郎」

浜名湖産直マーケットで、樹齢20年以上の長樹で育てた次郎柿「長寿郎」を2024年10月8日(火)より予約開始しました。

浜名湖産直マーケット 次郎柿「長寿郎」

商品名 : 【遠州浜北大平産】長寿郎次郎柿

予約開始日: 2024年10月8日(火)

発送時期 : 11月中旬より注文順に順次発送

販売場所 : 浜名湖産直マーケット

https://www.8075.jp/?mode=cate&cbid=2463738&csid=2

発送方法 : クール冷蔵便

保存方法 : 冷暗所で約3日、冷蔵庫で約5日程度

■「長寿郎」とは

「長寿郎」は、遠州地方にゆかりのあるブランド柿である「次郎柿」の陽の当たる面積を最大化し、たくさんの葉に均等にたっぷりと日光をあてて光合成させ甘みを乗せることに特化させた独自の栽培方法で、別格の甘さを実現した唯一無二の商品です。

ツヤツヤな黄紅色の果肉はびっしりと緻密に詰まっていて、さっぱりしているのに、後から来る濃厚な味わいを堪能できます。

■次郎柿は静岡県遠州地方原産

1844年(弘化元年)、松本治郎吉が、静岡県周智郡森町の太田川で見つけた幼木を自宅に持ち帰り植えたのがはじまりで、それを原木として日本各地に広がっていきました。

原木は1869年に火災に遭いましたが、翌年再び芽を出し今でも、森町に現存しています。

現在、静岡県の次郎柿生産高は日本でもトップクラスであり、その多くが遠州地方で育てられています。

また、遠州森町で栽培された次郎柿は、ほぼ毎年皇室献上しており、遠州地方の次郎柿は日本を代表するブランド甘柿として全国の方に愛されています。

■「長寿郎」の特徴

(1) 最先端の鮮度保持フィルムで個包装

最先端の技術を駆使した鮮度保持フィルムで1つずつ個包装しているので、冷蔵庫の中で熟成させることが可能です。

シャキシャキ食感が好きな方は早めに、とろりと熟れた柿がお好きな方は長めに保存すると、いろいろな食感や味わいを楽しめます。

(2) お歳暮や冬のギフトにも

通常柿はの出荷は11月で終わってしまうものがほとんどですが、長寿郎は12月中旬以降まで出荷が可能です。

お歳暮などのご贈答やお取り寄せ商品としてもおすすめです。

