リヴァプール、21歳の生え抜きDFクアンサーと新契約締結「これ以上に幸せなことはない」

リヴァプールは7日、イングランド代表DFジャレル・クアンサーとの契約延長を発表した。クラブは契約期間について「長期」とのみ発表しているが、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、新たに2029年6月末までの5年契約を締結した模様。また、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、契約延長に際してクアンサーの給与が増額となる可能性が高いことを伝えていた。

"It was a quick decision - there was never any other club." 👊❤️ pic.twitter.com/6eQvBgJCtH