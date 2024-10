G-DRAGONがタイトル曲に参加！BABYMONSTER、1stフルアルバム『DRIP』で11月1日カムバック

ガールズグループBABYMONSTERが来る11月1日、1stフルアルバム『DRIP』をリリースする。

【写真】最強の絵…BABYMONSTER×adidas

10月8日、YGエンターテインメント(以下、YG)が公開した動画でヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは『DRIP』に収録される9曲について説明。前例にない特別な事前プロモーション計画と、来年に行われるグローバルツアーへの望みと抱負を伝えた。

ヤン・ヒョンソクが初めから手掛けたBABYMONSTERは、今年4月1日、7人の完全体で正式デビューした。まだ新人であるにも関わらず、驚くべき成果を見せてきた。

実際、BABYMONSTERは1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で計40万1287枚の売り上げを達成し、K-POPガールズグループのデビューアルバム初動(リリースから1週間のアルバムセールス)1位の新記録を打ち立てた。

タイトル曲『SHEESH』のミュージックビデオは最近、ユーチューブ再生回数3億回に上り、パフォーマンス動画の再生回数も1億5000万回を越え、海外の音楽市場で頭角を現している。ファン層も厚く、チャンネル登録者数は700万人に迫る。

(写真=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

BABYMONSTERの1stフルアルバムに対する関心が次第に高まっているなか、ヤン・ヒョンソクは「今回のアルバムは本当に気に入っている」と伝え、収録曲に対する格別な自信を見せた。

同日公開した特別なプロモーション戦略で、カムバックへの期待はさらに高まる見通しだ。 今週から毎週2曲ずつ、タイトル曲を除いた収録曲を1分ほど先行公開していくという大胆な試みを行う。

『DRIP』は計9曲で構成される。最初の曲は『CLIK CLAK』で、ヤン・ヒョンソクは「YG(所属グループ)でも見せたことのない、オリジナリティの強いヒップホップ曲」と説明した。

7人のメンバー全員がラップをするという、BABYMONSTERの新しい音楽への挑戦でアルバムの序章を開くことになったわけだ。

2番目の曲はアルバムと同名のタイトル曲『DRIP』だ。ヤン・ヒョンソクは「老若男女、年齢を問わず踊りたくなる曲だ。BABYMONSTERの情熱的なパフォーマンスに期待してほしい」と予告した。

何よりも「(BIGBANGのメンバー)G-DRAGONが作曲に参加し、良い曲が完成した」とサプライズ発表し、期待を高めた。

ほかにも、ギター演奏に美しいボーカルが際立つ『Love, Maybe』、1990年代のヒップホップを彷彿させる『Really Like You』、重低音の808ベースにR&BサウンドでY2Kの感性を活かした『BILLIONAIRE』、老若男女誰もが楽しめる軽快な『Love In My Heart』、日本人メンバーならではのヒップホップの感性を盛り込んだ『Woke Up In Tokyo(RUKA&ASA)』が含まれる。

さらに、先行公開曲『FOREVER』、ファンミーティングのアンコール曲として人気を博した『BATTER UP(Remix)-Bonus Track』も収録される予定だ。

今回のアルバム制作はYGの全面的な支援の下、超大型プロジェクトとして進められた。フルアルバムの場合、1、2曲のミュージックビデオを撮るのが一般的だが、ヤン・ヒョンソクは「少なくとも3曲以上のミュージックビデオを撮る予定」と伝え、今回のアルバムに対する格別な愛情と自信を表した。

また、BABYMONSTERの新しい振り付けについて、ヤン・ヒョンソクは「28年間、BIGBANG、2NE1、BLACKPINKなど、YG所属アーティストたちのすべての振り付けは自分が担当した」と話した。

続けて、「そのため(振り付けを考えるのは)大変ではないが、BABYMONSTERはワールドツアーを予定している。全曲の振り付けを同時に考えるのはやや難しいときもあるが、必ず良い成果物を出す」と、BABYMONSTERの進出箇所の拡大に対する意志も伝えた。

また、ヤン・ヒョンソクは「今後、ファンは毎週わくわくしながらBABYMONSTERの新曲を聞くことができるだろう。11月1日のフルアルバムリリース前まで共感し、楽しんでほしい」と、アルバムリリースの数日前に『CLIK CLAK』のミュージックビデオを先行公開する旨を発表した。

最後に、「タイトル曲はリリースまで何の予告も公開しない。しっかり隠しておいてからインパクトを持たせたい。世界中のファンにたくさんの応援をお願いしたい」と述べた。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。