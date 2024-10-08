スバル「レガシィ アウトバック」が発売30周年！ ブラックに身を包んだ特別仕様車が登場。【新車ニュース】
スバル レガシィ アウトバック ブラック・セレクション｜Subaru Legacy Outback Black Selection
30周年特別仕様車の第1弾
スバルが9月6日に「レガシィ アウトバック」の一部改良モデルを発表した。レガシィ アウトバックは1994年に北米で「アウトバック」としてデビュー。それから約30年間、スバルのフラグシップモデルとして、どこまでも走り続けられるような安心感と快適性、積載性、上質な内装といった、クルマの本質的価値を磨き続けてきた。
今回の一部改良では、グレードに「Active × Black EX」を新設し、ラインナップを拡大。ボディカラーの展開を見直すことで、商品力をより高めたという。また、既存グレードの「Limited EX」をベースとした特別仕様車「Black Selection」を新たに設定した。
スバル レガシィ アウトバック ブラック・セレクション｜Subaru Legacy Outback Black Selection
スバル レガシィ アウトバック ブラック・セレクション｜Subaru Legacy Outback Black Selection
Black Selectionのインテリアはブラックナッパレザーのシートを標準装備。エクステリアはブラックを基調とした18インチアルミホイールやフロントグリル、また、ブラック塗装を施したクロスバービルトインタイプのルーフレールやフロントバンパーガード、ドアミラーなどを採用することで上質さを際立たせている。
税込み価格はエントリー・グレードの「X-BREAK EX」が425万7000円、「Limited EX」が440万円、新グレードのActive×Black EXが451万円、特別仕様車のBlack Selectionが449万9000円だ。
レガシィ アウトバック30周年特別仕様車は第1弾のBlack Selectionに続き、第2弾も予定しているようなので、こちらのアナウンスも楽しみに待ちたい。