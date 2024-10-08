£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¡¡¥À¥ó¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÃÈÖ¤Ç£Â£Í£Ó£ÇÀª¤¬Ìö¿Ê¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Â£Í£Ó£Ç¤òÎ¨¤¤¤ë£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¡ÊÆü¹â¸÷·¼¡Ë¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤¤Î¤¦£·Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ö¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖËÜÅö¤Î£Î£ï¡¥£±¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Îà·ÝÇ½³¦£Î£ï¡¥£±á¤òÁªÄê¡££Â£Í£Ó£ÇÀª¤¬Ìö¿Ê¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤¬¥°¥ë¡¼¥×£±°Ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ó£Ï£Ô£Á¤¬£²£°ÂåÉôÌç¤Ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡Ö·ÝÇ½³¦¥À¥ó¥¹£Î£ï¡¥£±¤Ë£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤Î£Ó£Ï£Ô£Á¤¬¡¢¤½¤·¤Æ£Î£ï¡¥£±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ³§¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Â£Í£Ó£Ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö£Í£Á£Ú£Ú£Å£Ì¡×¤«¤é¤â£Ò£Ù£Õ£Ë£É¡¢£Ò£Á£Î¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£½¼¼Â¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯´èÄ¥¤ë¡Ä¡¡ÍèÇ¯¤Îº£º¢°ú¤¯Äø¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Èà°ÕÌ£¿¼á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£