【「限界OL霧切ギリ子」第3話】10月8日 公開

集英社は、マンガアプリ「少年ジャンプ+」にて「限界OL霧切ギリ子」第3話を10月8日に公開した。

本作はミートスパ土本氏によるグルメマンガで、「少年ジャンプ+」のインディーズ連載作品となっている。

主人公の限界OLの霧切ギリ子が毎日を生きるために食べる限界飯をレビューしていくストーリーが展開される。第3話では

