「白老牛」をリーズナブルな価格で！天野ファミリーファーム「Sluurpy ベストレストラン」選出

天野ファミリーファーム「Sluurpy ベストレストラン」選出

北海道白老町の炭火焼肉レストラン・天野ファミリーファームは、イタリアのグルメサイト「Sluurpy」の「Certificate of Excellence 2024(エクセレンス認証2024)」を2024年9月末に受賞。

4,400万人のSluurpyユーザーから、ベストレストランに選ばれました。

■受賞の経緯

「Sluurpy」はイタリアのグルメサイトです。

2024年9月24日(火)、「Sluurpy」から“天野ファミリーファーム , you have received the Certificate of Excellence 2024 Your restaurant has been voted among the best by our 44 million users ”と、「Sluurpy」ユーザー4,400万人の投票で最高のレストランに選ばれた旨のメールが届きました。

■「天野ファミリーファーム」の魅力

天野ファミリーファームは炭火焼肉レストランです。

1993年に牧場横で白老牛の精肉販売が始まりで、1998年に北海道企業化促進推奨事業認定を受け、1999年にレストランを開店しました。

<ブランド牛をリーズナブルに提供>

北海道を代表する黒毛和種のブランド牛「白老牛」を、鮮度抜群なお肉とリーズナブルな価格帯で提供。

備長炭で香ばしく焼くことで、白老牛本来の美味しさを堪能できます。

<希少部位も味わえる>

牛を丸ごと一頭使用しているため、普段はなかなか食べることができない希少部位も楽しむことができます。

<もうひとつの名物「旬野菜のキムチ」>

2ヶ月ごとに素材が変わる「旬野菜のキムチ」は、同店のもうひとつの名物商品です。

これだけを買いにご来店くださるお客様もいらっしゃるほど大人気です。

【メニュー】

<白老牛のステーキ>

極上サーロインステーキ(サラダ付)200g 8,200円

上サーロインステーキ(サラダ付)200g 4,200円

ヘルシーステーキ(赤身・特上モモ)150g 2,800円

<白老牛の特選・特上焼肉>

特選焼肉セット 2人前 7,600円

情熱の肉ケーキ 約2人前 6,000円

特上カルビ100g 2,500円

<白老牛の焼肉>

本日の内蔵盛り合わせ(6品) 1,580円

和牛ミノ(味噌・塩)100g 1,080円

味付カルビ(経産牛)100g 900円

※記載のメニューは一部です。

また、その他、希少な部位や、おすすめの盛り合わせ、テイクアウトメニューなども用意しています。

※表示価格はすべて税込です。

■ふるさと納税の返礼品にも選定

「白老牛」は同社ECサイトでも購入いただける他、白老町のふるさと納税返礼品にも選定されています。

返礼品にはステーキ肉をはじめ、ハンバーグやレストランのお食事券なども用意されています。

ECサイト: https://www.amano-familyfarm.com/

■店舗概要

店舗名 : 天野ファミリーファーム

所在地 : 〒059-0900 北海道白老郡白老町白老766-126

アクセス : 道央自動車道 白老インターチェンジより車で4分

営業時間 : 11:00〜15:00(L.O. 14:30)

16:00〜20:00(L.O. 19:30)

定休日 : 水曜日、年末年始

席数 : 店内 52席、テラス(5〜10月のみ) 24席

駐車場 : あり(20台)

URL : https://www.amano-familyfarm.com/restaurant.html

Instagram: https://www.instagram.com/amanofamilyfarm_shiraoi/

店舗写真

