情報セキュリティ対策強化！フレアリンク「ISMS」認証取得

フレアリンクは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格 ISO/IEC 27001:2022の第三者認証を、2024年10月2日に取得しました。

フレアリンクは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格 ISO/IEC 27001:2022の第三者認証を、2024年10月2日に取得。

今回の認証取得により、さらに高いレベルの情報セキュリティ管理体制を構築。

■認証取得の背景

情報セキュリティの重要性がますます高まる中、法人向けIT/DX人材育成サービスや関連SaaS・出版物等を提供する同社では、全社を挙げて情報セキュリティ対策を強化してきました。

今回のISMS認証取得は、その取り組みの一環として、外部の第三者機関であるBSIグループジャパン株式会社による厳格な審査を経て達成されたものです。

■同社認証取得の特徴

フレアリンクは、1社1社異なるお客様企業の事業環境や経営戦略を含め聞いたうえで、競合他社に対する「差別化された最適なIT/DX人材育成」を、企画・設計・実現する専門家集団です。

当該業態を鑑み、同社では、個人情報はもちろんのこと、それ以外の重要情報資産も含めたセキュアな取扱いを志向するマネジメントシステムを全業務範囲(※)にわたり構築・運用し、こたびのISMS認証取得に至りました。

※ ISMS認証登録の範囲:

・人材育成に関するコンサルティング及び研修

・人材育成に関するシステム・クラウドサービスの開発及び運用

・人材育成に関する教材の製作及び出版

・人材育成に関する能力の診断及び認定

