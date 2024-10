夢の共演が日本で実現！マティアス・ゲルネ＆マリア・ジョアン・ピリス 冬の旅

ミュージックプラントが主催する「マティアス・ゲルネ&マリア・ジョアン・ピリス 冬の旅」を2024年11月2日(土)、東京・サントリーホールにて開催します。

チケットは10月9日(水)より各プレイガイドにて発売します。

マティアス・ゲルネ&マリア・ジョアン・ピリス 冬の旅

公演名 : マティアス・ゲルネ&マリア・ジョアン・ピリス「冬の旅」

会場 : サントリーホール(東京)

開催日時 : 2024年11月2日(土)19:00開演(18:30開場)

出演者 : マティアス・ゲルネ(バリトン)、マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ)

プログラム: シューベルト:冬の旅 D 911

公演ページ: https://www.ints.co.jp/goerne-pires-winterreise.html

主催 : ミュージックプラント

協力 : ヤマハ

ミュージックプラントが主催する「マティアス・ゲルネ&マリア・ジョアン・ピリス 冬の旅」を2024年11月2日(土)、東京・サントリーホールにて開催。

チケットは10月9日(水)より各プレイガイドにて発売します。

現代最高のドイツ歌曲の解釈者 マティアス・ゲルネ(バリトン)と世界中で愛され続けるピアニストのひとり、マリア・ジョアン・ピリスによる夢の共演がついに日本で実現します。

演奏するのはシューベルト不朽の名作「冬の旅」です。

マティアス・ゲルネは、シュヴァルツコプフ、F=ディースカウなど「ドイツ歌曲の巨人」の直系の弟子であり、豊かな表現力と技術を兼ね備えた、シューベルト作品を得意とする世界的なバリトン歌手です。

マリア・ジョアン・ピリスは、2018年に引退宣言をするも、その後復帰し、2022年の来日公演では大きな感動を生んだ、現代を代表する最高峰のピアニストです。

ピリスもまた、シューベルトを重要なレパートリーとしています。

ゲルネはこれまでにも数々の名演を繰り広げてきましたが、圧倒的表現力によって特にシューベルトの歌曲において世界的評価を得てきました。

詩的で繊細なピリスのピアノと響きあい、唯一無二の「冬の旅」を聴けます。

このコンサートは日本でたった1回だけ、サントリーホールのみでの公演となります。

マティアス・ゲルネ

マリア・ジョアン・ピリス

≪マリア・ジョアン・ピリスとマティアス・ゲルネの「冬の旅」に寄せて≫

2018年にピリスが引退宣言をして姿を隠した時、ピリスの音楽を愛する者は悲しい思いをした。

その後、前言を撤回しピリスは帰って来てくれた。

しかし、1944年生まれのピリスにとって、ピアニストとしての残された時間がそう多くないことは、彼女も我々も知っているはずだ。

そのピリスが、マティアス・ゲルネと共にサントリーホールで何とシューベルトの「冬の旅」を演奏してくれるとういう。

筆者のようなピリスのオールド・ファンは1969年のピリスの初来日が、ヴァイオリニストの塩川悠子の共演者としてであったのを覚えている。

そのピアノが余りに素敵であったことが日本のDENONでの「モーツァルトのピアノ・ソナタ全集」の録音につながり、そのディスクがADFディスク大賞を受賞したことによってピリスは国際的な評価を獲得したのだ。

謂わばピリスは我々日本人が見出した「押し」のピアニストだった。

そのピリスがモーツァルトと並んで重要なレパートリーにしているのがシューベルトであるのは改めて言うまでもない。

そのピリスが、共演者にマティアス・ゲルネを指名しての「冬の旅」というのは、一種の事件とも言える。

シュヴァルツコプフとF=ディースカウという「ドイツ歌曲の巨人」の直系の弟子の中で、ゲルネはスターの地位を獲得した現代最高のドイツ歌曲の解釈者だ。

真の芸術的な演奏でのピアノは共演者であって伴奏者ではない。

それは、初来日での塩川悠子との共演からの、ピリスの一貫した姿勢だ。

この日、我々は音楽の歴史的瞬間を体験できるかもしれない。

國土潤一

【チケット情報】

料金 :S 18,000円 A 14,000円 B 10,000円

【全席指定・消費税込み】

予約・問い合わせ:チケットスペース 03-3234-9999(10〜15時※休業日除く)

チケットスペースオンライン https://ticketspace.jp/top

取扱い先 :・サントリーホールチケットセンター

TEL 0570-55-0017/URL http://suntory.jp/HALL/

・チケットぴあ URL https://pia.jp/

・ローソンチケット URL https://l-tike.com/

・イープラス URL https://eplus.jp/

チケット発売 :2024年10月9日(水)

●当公演は休憩がございませんのでご注意ください。

●未就学児童のご入場はご遠慮いただいています。

●やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる場合もあります。

●チケット購入後のキャンセルや変更はできません。

●車いすで来場される場合は購入前にチケットスペース(03-3234-9999)まで必ずお問い合わせください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夢の共演が日本で実現!マティアス・ゲルネ&マリア・ジョアン・ピリス 冬の旅 appeared first on Dtimes.