金属アレルギー症状の出にくいバックル使用！noesArk『ALL MAT BLACK ZUREN BELT』

noesArk(ノーエスアーク)は、金属アレルギー症状の出にくいバックルを使用した、特許取得済のベルトのズレを防止する『ZUREN』の新商品を、2024年10月11日(金)に発売します。

noesArk『ALL MAT BLACK ZUREN BELT』

商品名 : ALL MAT BLACK ZUREN BELT

価格 : 3,980円→初回割引2,980円

(10月20日まで自社ネットショップのみ)(税込み・送料込み)

発売日 : 2024年10月11日(金)

発売地域: 全国、(アメリカAmazon販売中)

販売場所: 自社ネットショップ

https://www.noesark.tokyo/allblackbelt

■商品特徴

バックルに非金属の塗装と表面処理をすることで、肌に触れても金属アレルギーの出にくいマットブラックの仕上がりに。

ベルト部分もマットブラックの色に合わせ、全体的に落ち着いたスタイリッシュなデザインに仕上がっています。

ZURENとは、ベルトピンのU字部分にズボンのボタンを引っかけることでベルトのズレを防止できる特許製品。

特にズボンのサイズが身体より大きいとベルトバックルが上・左右にズレやすく、ベルトがズレてしまうと見た目がとても悪いです。

夏はシャツ(肌着)をインしない為、ベルトが上にズレることでバックルが腹部(地肌)に当たりやすく、一層金属アレルギー症状がでやすいです。

シャツをインしてしまうと毎年暑くなる日本では耐えれません。

そんな悩みを解決することが出来る今回の商品。

金属アレルギーの出にくいバックルとZURENのベルトがズレない機能により、今までにない革新的なベルトに仕上がっています。

■商品素材

高品質の本革(Genuine Leather)で作られたこのベルトは、ベルトの一番の問題である革剥がれに強く、更にシワになりにくい素材でできています。

バックルは東京浅草で製造した日本製真鍮素材。

真鍮は重量感・強度・手作り感のある見た目から革好き・ベルト好きの方に愛用されている高級素材です。

■商品種類

ALL MAT BLACK ZUREN BELT(CASUAL)

【商品名】ALL MAT BLACK ZUREN BELT(CASUAL)

ステッチの無いマットブラックのベルトはジーンズなどのカジュアルスタイルに最適。

【商品名】ALL MAT BLACK ZUREN BELT(FORMAL)

帯中心を盛上げステッチで縫い合わせたデザインのベルトはスーツなどのビジネスファッションに合わせやすいです。

またベルトがズレない為ここぞと決めたい時に使用したいベルトです。

