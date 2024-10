桜島を望む露天風呂付和洋室！AUBEGIO霧島観光ホテル コンセプトフロア「LAKA」

「AUBEGIO霧島観光ホテル」はコンセプトフロア「LAKA」のオープンを記念したネット予約限定新プランを、2024年10月1日から販売中です。

リニューアルした「AUBEGIO霧島観光ホテル」で、彩り豊かで滋味深い「食」と新しくなった客室で「快適な寛ぎ」を叶える贅沢な時間を楽しめます。

AUBEGIO霧島観光ホテル「LAKA」新フロアオープン記念

施設名: AUBEGIO霧島観光ホテル

所在地: 〒899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3885

施設 : 展望大浴場(宙/峰)・露天風呂(もみじの湯/かえでの湯)・

貸切風呂(薩摩/隼人/五代/島津/帯刀)・テーブル付き足湯・

LEALEAカフェ・ライブラリーエリア・キッズプレイエリア・

売店・カラオケルーム・宴会場・全客室禁煙・全客室Wi-Fi完備

「AUBEGIO霧島観光ホテル」は、『霧島唯一の桜島を望む展望大浴場』や『かけ流しの温泉を楽しむ溶岩露天風呂』など10つの湯殿と、地元の焼酎を数多く取り揃えた売店、購入後の焼酎を楽しみながらくつろげるテーブル付き足湯など、ホテルでの滞在時間だけでなく『旅』そのものを楽しめる施設です。

2024年1月〜5月にかけて、同館自慢の展望大浴場「峰」のリニューアル、館内での時間をもっと楽しく過せるよう「LEALEAカフェ」「ライブラリーエリア」「キッズコーナー」の新設、さらに「癒し」をテーマとしたコンセプトフロア『LAKA』に「プレミアム露天風呂付和洋室」の誕生と、続々と施設のリニューアルが行われました。

■2024年5月「LAKAプレミアム露天風呂付和洋室」の誕生

〜コンセプトフロア「LAKA」〜

「癒しをもたらす幸福の女神」であるラカにちなんで、時間を忘れるような癒しを提供したいという想いが込められています。

ダイナミックな桜島をイメージした部屋や霧島の自然をイメージした部屋などお部屋により雰囲気が異なるコンセプト客室です。

客室のスマートTVではYouTubeやAmazon Prime Video、Hulu、Netflix、U-NEXTなど映像コンテンツの視聴も可能です。

〜プレミアム露天風呂付和洋室のこだわり〜

約76m2とLAKAシリーズで一番の広さをもつ源泉かけ流し露天風呂付客室です。

霧島の森をイメージした内装デザインとなっており、高層階(南館5階)にあるため、快晴時には桜島や霧島の豊かな自然を望め、その景色をお楽しみいただくために専用の窓辺チェアも用意されました。

客室露天風呂の隣には独立したシャワーブースを設置し、お好きなときに快適に温泉を楽しめます。

寝室は、間接照明による柔らかい灯りでリラックスできる空間となっており、ベッドから寝ころぶ目線の先にも開放的な景色が広がるように、配置や高さにこだわっています。

その他、ダイニングテーブルや2基の洗面スペースを備えており、グループでの旅行でもゆったり快適に過ごせます。

【LAKA】プレミアム露天風呂付和洋室

【LAKA】プレミアム露天風呂付和洋室

■展望風呂「宙-そら-」「峰-みね-」

開放感溢れる大きな窓からは霧島の広大で豊かな自然が楽しめ、天気の良い日には錦江湾(鹿児島湾)や噴煙たなびく桜島を望めます。

「宙」にはお肌に優しい“シルキーバス”を導入、マイクロバブルが浴槽を満たし、バブルがはじけるときに生まれる「超音波」で体全体の「マッサージ」や超微細なバブルによる「潤い」と「保温効果」も期待できます。

乳白色の湯でリラックスしたバスタイムを楽しめます。

景色を存分に楽しむには、夕暮れ時や早朝の利用が特におすすめです。

2024年5月にリニューアルオープンした「峰」には、景色を楽しみながら湯浴みを楽しむ寝湯スペースや岩塩サウナを新設しました。

岩塩サウナにはミネラルが多く含まれるヒマラヤ産岩塩を使用。

デトックス効果に優れ、ミネラル、マイナスイオン、遠赤外線を全身で吸収すると、体内の細胞が活性化し汗とともに大量の老廃物をスムーズに排出してくれます。

冷え性や肩こり、腰痛改善にも良いと言われ、アンチエイジング効果に優れた同館おすすめのサウナです。

展望大浴場「峰」

展望大浴場「峰」岩塩サウナ

■リニューアルした館内施設

・LEALEAカフェ(2024年2月オープン)

鹿児島の特産品を使用したさつま芋クレープや霧島茶クレープ、霧島ご当地クラフトビール、黒豚味噌おにぎり、霧島エッグプリンなど、料理長こだわりのオリジナルメニューを楽しめます。

黒豚コロッケバーガーなど新メニューも続々登場し、地元テレビにも取り上げられたことのある話題のカフェです。

・ライブラリーエリア(2024年1月オープン)

ウッド調のテーブルやカウンター造りの落ち着く空間で雑誌や漫画が楽しめるスペースです。

Wi-Fi完備のコンセント付カウンターはビジネス利用にも便利です。

カフェに併設しており、テイクアウトしたカフェメニューを楽しみながら過ごせます。

・キッズコーナー(2024年1月オープン)

ライブラリーエリアから続くキッズコーナーは、木目調で落ち着く雰囲気でありながら、カラフルなボルダリングやボールプールを設置し、お子様にとって楽しい空間になるようカラーコーディネートしました。

テレビや絵本、おもちゃ等の玩具の他、床にはクッション性に優れたマットレスを敷いていますので、小さなお子様でも安心して遊べるプレイスペースです。

ライブラリーエリアから目が届く範囲です。

