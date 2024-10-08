¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢Ì¼¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡ÖÍ½ÁÛ³°¡×¡ÖÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/10/08¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬10·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ëÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ð¥Ó¤¿¤ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤Þ¤È¤á¡×¤È¼«¿È¤ÈÌ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò´Þ¤á¡¢ºÇ¶á¤Î¼«¿È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÌ¼¤Î´é¤Ï¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î´é¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤Ê¤É¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÎóµó¡£¡Ö¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Âµ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉþÁõ¤ÎÊÑ²½¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¡ô2024AW ¡ôÂµ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ôÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¤Î¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó»÷¡×¡Ö¡ôÌÊËÀÞ±Ä²¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È2µé¹ç³Ê¡×¡Ö¡ôÈ¨¥öÃ«¤È¿·¶¶¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆþ¤ì¤¿¥Ü¥È¥ë¥¡¼¥×¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤½¤¦¤À¤«¤éÃ¯¤«°û¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Ê¤Î¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡ÖÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤é¤·¤¤ÌÌÇò¤¤Åê¹Æ¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÎÆâÍÆ¤¬Ç»¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï2021Ç¯4·î¡¢Ç¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯8·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤·¤ÆÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ëÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¡È¥Ð¥Ó¤¿¤ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤Þ¤È¤á¡É¸ø³«
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ð¥Ó¤¿¤ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤Þ¤È¤á¡×¤È¼«¿È¤ÈÌ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò´Þ¤á¡¢ºÇ¶á¤Î¼«¿È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÌ¼¤Î´é¤Ï¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î´é¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Ê¤Î¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡ÖÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤é¤·¤¤ÌÌÇò¤¤Åê¹Æ¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÎÆâÍÆ¤¬Ç»¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï2021Ç¯4·î¡¢Ç¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯8·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤·¤ÆÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û