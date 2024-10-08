中国・新疆生産建設兵団が設立70周年 ウルムチで祝賀大会
7日、新疆生産建設兵団成立70周年祝賀大会で演説する何立峰氏。（ウルムチ＝新華社記者/李響）
【新華社ウルムチ10月8日】中国新疆ウイグル自治区の開墾と辺境防衛を担う新疆生産建設兵団の設立70周年を祝う大会が7日、同自治区ウルムチ市の新疆国際会展中心（国際エキシビション・コンベンションセンター）で盛大に開かれた。中国共産党中央委員会、国務院、中央軍事委員会が祝賀メッセージを寄せ、中央代表団団長の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理が会場で演説した。
7日、新疆生産建設兵団成立70周年祝賀大会で演説する何立峰氏。（ウルムチ＝新華社記者/李響）
7日、中国共産党中央委員会、国務院、中央軍事委員会からの祝賀メッセージを読み上げる中央代表団副団長の苗華（びょう・か）中央軍事委員会委員・政治工作部主任。（ウルムチ＝新華社記者/李響）
7日、大会に先立ち、新疆ウイグル自治区の党・政府・軍の責任者、兵団の新旧責任者、退役戦士、労働模範代表、兵団にペアリング支援を行う省・市の代表と記念撮影する何立峰氏。（ウルムチ＝新華社記者/李響）