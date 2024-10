日本食鳥協会は、2024年10月15日から11月15日までの1ヶ月間、同協会ホームページにおいて、抽選で一般応募者200名様に地鶏肉セットをプレゼントする「国産チキンまつり・2024 地鶏肉セットプレゼントキャンペーン」を開催します。

日本食鳥協会「国産チキンまつり」

日本食鳥協会は、2024年10月15日から11月15日までの1ヶ月間、同協会ホームページにおいて、抽選で一般応募者200名様に地鶏肉セットをプレゼントする「国産チキンまつり・2024 地鶏肉セットプレゼントキャンペーン」を開催。

キャンペーンURL: https://www.j-chicken.jp/chickenfes/

■「国産チキンまつり」について

毎年「国産とり肉の日」にちなんで「10月29日」に国産チキンまつりを開催しています。

クイズに答えた方の中から抽選で、5,000円相当の地鶏肉賞品(+エコバッグ)を200名様にプレゼント!

■キャンペーン概要

・開催期間 : 2024年10月15日(火)〜11月15日(金)

・賞品/当選人数: 地鶏 丹波黒どりセット(鶏のエコバッグ付き) 100名

媛っこ地鶏セット(鶏のエコバッグ付き) 100名

・応募条件 : なし。

・お申込み方法 : 一般社団法人 日本食鳥協会 キャンペーン応募ページより

・当選発表 : 賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

・当選賞品の発送: 当選者確定後、産地より直送します。

・お申込みURL : https://www.j-chicken.jp/chickenfes/

<注意点>

・応募に際し、地鶏肉の指定はできません。

・同一者または同一者と見なされる応募(重複応募)は無効とさせていただきます。

・応募要件(連絡先が確認出来ない等)に満たされない応募は無効とさせていただきます。

・賞品の交換・換金・返品、及び当選権利の譲渡(オークション、転売等)はできません。

・インターネット接続料及び通信料はお客様のご負担となります。

・このキャンペーンは、やむを得ない事情により中止・変更となる場合があります。

<個人情報の取扱いについて>

いただいた個人情報は、賞品をお届けする際に必要な確認等のために利用し、その他の目的では使用いたしません。

抽選にもれたかたの応募情報は抽選後直ちに、また当選された方の応募情報は6ヶ月以内に消去します。

<賞品紹介>

○地鶏 丹波黒どりセット(鶏のエコバッグ付き) 100名

肉質はシルクのようになめらかできめ細やか、上質な脂肪分と深いコクが特徴です。

○媛っこ地鶏セット(鶏のエコバッグ付き) 100名

4種類の鶏の長所を凝縮させた美味しさと歯ごたえが特徴です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地鶏肉セットプレゼントキャンペーン!日本食鳥協会「国産チキンまつり」 appeared first on Dtimes.