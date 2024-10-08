ÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡õ°òÀöºä·¸Ä¹¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×30Ç¯¤Ö¤ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é
¡¡¤¤ç¤¦8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý¹ÀÀµ¤È°òÀöºä·¸Ä¹¤¬Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤ÀèÇÚ¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥ª¥¢¥·¥º¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤â¡ªÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡õ°òÀöºä·¸Ä¹¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1989Ç¯5·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢½çÄ´¤Ë¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢1993Ç¯9·î¤Î¡Öwhite¡ßwhite¡×¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Æ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö½©¤ÎÌëÄ¹¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹º×¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½ÀÆ»ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çï¼ê¡£2025Ç¯6·î¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¤¤ä¤í¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë°úÂà¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ±½¤â½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤«¤éÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ò¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¾ö¤Î¾å¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤â¡ªÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡õ°òÀöºä·¸Ä¹¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1989Ç¯5·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢½çÄ´¤Ë¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢1993Ç¯9·î¤Î¡Öwhite¡ßwhite¡×¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Æ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë°úÂà¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ±½¤â½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤«¤éÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ò¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¾ö¤Î¾å¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£