ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、可愛らしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は、丸いシルエットがかわいらしい、「ムーミン」耳あて付きキャスケットを紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」耳あて付きキャスケット

価格:各3,990円(税込)

頭回りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約6cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

丸みのあるシルエットがかわいく、耳あて付きで寒い季節にうれしい、ベルメゾンの「ムーミン」耳あて付きキャスケット。

寒い日は耳あてを出してかぶれば、あったかく使えます☆

耳あての内側は、ふわふわのフェイクファー素材。

キャラクターイラストの入ったタグも、おしゃれなアクセントです。

内側は抗菌防臭メッシュを使い、おでこがあたる部分には、吸汗速乾性のある汗とりテープ付き。

ワンタッチテープのアジャスターが付いていて、サイズ調節もカンタンにできます!

ブラック

シックに決まる、ブラックのキャスケット。

ワンポイントのタグには、「ムーミン」のイラストがあしらわれています☆

ダークブラウン

ダークブラウンは、秋冬のコーデに取り入れたいカラー。

「リトルミイ」のイラストが入ったタグも可愛らしいデザインです!

丸みのある形がかわいらしく、耳あて付きであったかく使えるキャスケット。

「ムーミン」耳あて付きキャスケットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

