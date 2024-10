やまう 福神漬を15店舗で提供！下北沢カレーフェスティバル2024

やまうは、地元応援の一環として、13回目となる「下北沢カレーフェスティバル2024」に2024年も協賛します。

下北沢カレーフェスティバル2024

名称:下北沢カレーフェスティバル2024

日時:2024年10月10日(木)〜27日(日) ※時間は参加店舗の営業時間に準ずる

場所:下北沢駅周辺の109のカレー提供店、17のスイーツ提供店、下北沢駅周辺の広場

内容:下北沢の参加カレー提供店にて、テイクアウトメニューや、食べ歩きに適したミニカレー、限定メニューの提供など、さまざまな種類をいっぺんに楽しみながら、お気に入りが見つけられるフェスティバルです。

共催:下北沢カレーフェスティバル2024実行委員会

(下北沢商店連合会、I LOVE下北沢(スパイラル株式会社))

後援:世田谷区、公益財団法人 世田谷区産業振興公社、

世田谷まちなか観光交流協会

やまうは、地元応援の一環として、13回目となる「下北沢カレーフェスティバル2024」に2024年も協賛。

毎年10万人以上のカレー好きが集まる下北沢カレーフェスは、専用マップを見ながらカレーの食べ歩きを楽しむ、街歩き型のイベントです。

2024年は下北沢駅周辺の126店舗(カレー提供109店、スイーツ提供17店)が参加し、2024年10月10日から2024年10月27日までの18日間、街全体がカレーのテーマパークに変貌します。

なお、参加カレー店を利用する毎に獲得できるスタンプを集めるとオリジナルグッズがもらえる恒例のスタンプラリーでは、やまうから2種類の福神漬 計2,000個を協賛。

さらに2024年は下北沢カレーフェスとやまうのコラボ企画として、参加カレー店15店舗にて、やまうの福神漬を提供とともにInstagramフォトコンテストも同時開催。

カレーを引き立てる福神漬の魅力を発信していきます。

イベント詳細: https://curryfes.com/

■同社スタンプラリー協賛賞品(先着 計2,000個)

■下北沢カレーフェスとやまうのコラボ企画!「やまう 国産カレー専用福神漬」を15店舗にて直接提供&Instagramフォトコンテストも同時開催!

2024年10月10日(木)〜27日(日)の期間中、下北沢カレーフェスに参加する15店舗にて、カレーメニューを注文したお客様に「やまう 国産カレー専用福神漬」を提供し、カレーを引き立てる福神漬の魅力を直接堪能していただきます。

また、「“やまうの福神漬”を提供しているお店を探してメニュー写真を投稿しよう!Instagramフォトコンテスト」も同時開催。

「やまう 国産カレー専用福神漬」を提供しているお店のメニュー写真を投稿すると、厳正なる審査により10名様に「やまう オリジナルタンブラー」をプレゼントします。

【コラボ店舗】

マップ番号:1

店名 :Bar LOADED

マップ番号:5

店名 :狛犬珈琲

マップ番号:8

店名 :犬拳堂

マップ番号:9

店名 :abill SUNNY’S CURRY

マップ番号:20

店名 :廣榮屋

マップ番号:25

店名 :sanzou tokyo

マップ番号:27

店名 :atelier?

マップ番号:46

店名 :Flowers Loft

マップ番号:50

店名 :タパシエスタ

マップ番号:53

店名 :E-itou Curry下北沢

マップ番号:56

店名 :バッキンガム宮殿Suzunari

マップ番号:62

店名 :ビアバルFesta下北沢

マップ番号:64

店名 :marusan&wacca

マップ番号:73

店名 :NAWOD CURRY

マップ番号:94

店名 :ARENA下北沢

【応募方法】

(1) Instagram( https://www.instagram.com/yamau_tsukemono )をフォローする

(2) 「下北沢カレーフェス2024」の参加店舗のうち15店舗で「やまうの福神漬」を提供しています。

その店舗で提供している限定カレーメニューを注文して限定カレーと福神漬の写真を撮る

(3) ハッシュタグ「#やまうの福神漬」「#下北沢カレーフェスティバル2024」をつけ写真を投稿

【応募期間】

2024年10月10日(木)〜2024年10月27日(日) ※下北沢カレーフェス開催期間中

【選定方法・賞品】

ハッシュタグをつけて投稿してくださった写真の中から、やまう株式会社にて厳正な審査をおこない10作品を決定。

10名様に「やまう オリジナルタンブラー(KINTO TRAVEL TUMBLER 350ml)」をプレゼントします。

やまう オリジナルタンブラー

※イメージ(色の指定はできません)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post やまう 福神漬を15店舗で提供!下北沢カレーフェスティバル2024 appeared first on Dtimes.