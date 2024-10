ROTTENGRAFFTYが、10月6日(日)「逆ロットンの日」に、京都パルスプラザにて、単独公演<響都グラフティー>を開催。約6,000人を集客し、大きな盛り上がりを見せた。<Blown in the Reborn TOUR>のツアーファイナルかつ単独公演ということもあり、全国各地から集結したファンの熱気で会場は終始沸き立っていた。なお、自身単独最大規模となったこのライブ本編最後のブロックでは、今日のイベントタイトルが実は曲のタイトルだったことをN∀OKIが明かし、未発表の新曲「響都グラフティー」がお披露目された。京都に由来する固有名詞が歌詞に散りばめられた同曲は、京都で生まれ、京都で育ち、京都を拠点に活動を続ける彼らを象徴するような曲に、ファンもこぶしで応じていた。

<Blown in the Reborn TOUR 2025>2月13日(木)仙台Rensa OPEN/START 18:15/19:002月15日(土)札幌PENNY LANE24 OPEN/START 17:15/18:002月18日(火)Spotify O-EAST OPEN/START 18:00/19:002月20日(木)名古屋ダイアモンドホール OPEN/START18:00/19:002月27日(木)なんばHatch OPEN/START18:00/19:003月1日(土)福岡DRUM LOGOS OPEN/START17:15/18:000次先行:10月7日(月)18:10〜10月20日(日)23:59【受付URL】https://610club.rotten-g.com/contents/854497【料金】前売り1Fスタンディング\5,160(税別)2F指定席(大阪のみ)\5,610(税別)

<響都超特急2024 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜>開催日程:12/21(土),22(日)開催場所:京都パルスプラザ(〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5)特設ページ:https://kue.rotten-g.com/24/▼金閣ステージ ※50音順21日(土)Crossfaith / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY22日(日)coldrain / The BONEZ / SHANK / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY▼銀閣ステージ ※50音順21日(土)ENTH / THE GELUGUGU / SIX LOUNGE / Jin Dogg / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist22日(日)GOOD4NOTHING / The Ravens / SHADOWS / BALZAC / FOMARE / 山嵐 / ROWHOO●1日券\8,610- / 2日券\16,610-(税込・全自由) ※全自由 / 整理番号無し※会場にて、リストバンドと引き換えになります。※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。●金色シート : 1日\16,100-(税込)2日券\26,100(税込) ※全席指定※購入特典:金色シート専用PASS / お土産※事前配送のみ。(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ リストバンド / おみや引換券)※2日券ご購入のお客様は両日同じ席でのご用意となります。※おみやは当日会場にてお渡しとなります。※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。※お席は金閣のみご用意しております。