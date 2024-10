子育て支援カフェや子ども食堂の設置も！アンフィニ『ひなたのもり認定こども園』

アンフィニは今回、茨城県つくばみらい市の子育て支援事業の一環として進めている、アンフィニ認定こども園の名称を、『ひなたのもり認定こども園』に決定しました。

アンフィニ『ひなたのもり認定こども園』

(令和7年4月開園予定)

『ひなたのもり認定こども園』は、つくばみらい市内にある、ひなた保育園つくばみらい、ひなた保育園やわら、ひなた保育園みらい平、みらい平児童クラブ等との連携を基盤とし、〈新しい子育てのカタチ〉として、子育て支援カフェや子ども食堂の設置を予定しています。

開園にあたり、以下の通り保護者説明会を実施します。

【保護者説明会 日程】

開催日 :2024年10月14日(月祝)※

開始時間:10時00分〜(受付:9時30分〜)

場所 :ひなた保育園やわら(茨城県つくばみらい市筒戸3561-1)

<受付>

ひなた保育園やわらにお電話の上、事前受付。

電話番号:0297-21-3081(平日・月から金、午前9時から午後5時)

その他、WEBでの申し込みも可能です。

WEB検索にて、「つくばみらい市 ひなたのもり認定こども園」と検索し、入力フォームより申し込みをして下さい。

※ 10月14日以降は個別対応に切り替え、随時説明会を実施します。

【ひなたのもり認定こども園について】

施設名 :ひなたのもり認定こども園

所在地 :〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋3023-27

お問合せ:ひなたのもり認定こども園開設準備室(TEL:0297-47-6020)

定員 :100名

定員内訳:0歳:9名、1歳:12名、2歳:12名、3歳:21名(内1号6名)

4歳:23名(内1号7名)、5歳:23名(内1号7名)

対象年齢:生後57日〜5歳のお誕生日を迎えた後の3月末日まで

休園日 :日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

(1号は上記に加え、土曜日、春休み、夏休み、冬休み)

開園時間:午前7時00分から午後8時00分(延長時間含む)

開園日 :令和7年4月1日

