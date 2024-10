ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」フェイスボア半纏を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」フェイスボア半纏

価格:5,990円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

重さ:約670g(Mの場合)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

かわいい「スヌーピー」のビッグフェイスが背中にデザインされた半纏がベルメゾンから登場!

ゆったりシルエットなので、中に着込んでいても窮屈感がなく楽ちんです。

もこもこのボア素材に、しっかりと刺繍でビッグフェイスが表現されています☆

袖口はリブでたくし上げやすく家事に便利!

ループボタン1個付きです。

だぼつきすぎず、ちょうどよいゆるっと感がおしゃれです。

背中の「スヌーピー」の表情も、何とも言えずかわいい☆

ラグラン袖が「スヌーピー」の耳のようにも見えます。

深く開いたV字の襟が女性らしく、インナーをすっきりと見せてくれます。

ボタンは一つだけなので、付け外しもスムーズです☆

リブ仕様の袖は腕まくりがしやすく、気温が下がる朝や夜の家事も快適になります。

裏地付きですべりがよくサッとスムーズに羽織れます!

背中の「スヌーピー」の顔の刺繍は、みんなに自慢したくなる大胆さ☆

裾は後身頃を長めに。

おしりをすっぽり隠してくれる丈になっています。

寒い季節に活躍してくれる、シンプルデザインのボア半纏。

背中の「スヌーピー」のフェイス刺繍に遊び心もあって、おうち時間を楽しく過ごせます☆

「スヌーピー」の顔を刺繍で大胆に表現したバックスタイルがポイントのボア半纏!

「スヌーピー」フェイスボア半纏は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

