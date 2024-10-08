¸µDeNA¥Ð¥¦¥¢¡¼¡Ö¥×¥é¥Ï¤ËÍè¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¡×¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆ²¡¹Àë¸À¡ª¥á¥¥·¥³¤Ç¡ÈÌµÁÐ¡É¤Î±¦ÏÓ¤¬¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤Ø
¥á¥¥·¥³¤ÇÌµÁÐ¤Î¸µDeNA¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë(C)Getty Images
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç²£ÉÍDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ10¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤«¤é¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î20Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤Ë¡Ø¥Á¥§¥³Ìîµå¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¥·¥³¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë²÷Åê ¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î19Ã¥»°¿¶
¡¡Æ±X¤Ï¡Ö¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¥Á¥§¥³¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡ÖMLB¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2Àï¤Ç¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼ËÜ¿Í¤âÆ°²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥×¥é¥Ï¤ËÍè¤Æ¡¢10·î20Æü¤Ë¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌ»»83¾¡¤òµó¤²¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£Ãæ4Æü¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤ê¡¢2¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬³ð¤ï¤º¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ10¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.48¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î120Ã¥»°¿¶¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Ïºò½Õ¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤âÀï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î11·î¤ËÍèÆü¤·¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Á¥§¥³¤òÁê¼ê¤Ë¤Î33ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤¬¤É¤ó¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]