ÊÆ¹í¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡ª º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬Æþ¤êÂ¢¤Î´Å¼ò¡Ù¤ò¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç°û¤á¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬Æþ¤êÂ¢¤Î´Å¼ò¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¹í¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î´Å¼ò¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0¡ó¤À¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¤ª¼ò¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤à¤³¤È¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ª ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¡ÖÊÆ¹í¤Î´Å¼ò¡×
¥ä¥Þ¥¯¿©ÉÊ¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¤Ï¡¢120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÏ·ÊÞ¤ÎÌ£Á¹Â¢¡£Ì£Á¹¤ä¼ÑÆ¦¡¢ÁÚºÚ¡¢´Å¼ò¤Ê¤ÉÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬20Ç¯¶á¤¯°·¤¦´Å¼ò¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬Æþ¤êÂ¢¤Î´Å¼ò¡Ù¡Ê180g¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ173±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
º½Åü¤ä´ÅÌ£ÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î´Å¼ò¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÊÆËÜÍè¤Î´ÅÌ£¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬°·¤¦´Å¼ò¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
ËÜÉÊ¤Ï¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¤ÎÊÆ¹í¤Ë¤ª¤í¤·À¸Õª¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0¡ó¤Î´Å¼ò¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¤ª¼ò¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Îä¤ä¤·¤Æ¤â²¹¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢µíÆý¤äÃº»À¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢£¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¡ª Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤á¤ë
º£²ó¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿ËÜÉÊ¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¤Þ¤º¤Ï¹í¤¬ÄÀÅÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é³«Éõ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥·¡¼¥ë¤ò³«¤±¤ë¤ÈÊÆ¹í¤Î´Å¤¯Í¥¤·¤¤¹á¤ê¤ËÀ¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤êÁÖ¤ä¤«¤À¡£
ËÜÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î´Å¼ò¤À¤«¤é¥«¥Ã¥×¤ò³«¤±¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°û¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤180£çÆþ¤ê¤À¡£
¥°¥é¥¹¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÆ¹í¤¬¥É¥Ð¥É¥Ð¤Ç¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ÊÆ¹í¤ÎÎ³´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¾¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤ÈÊÆ¹í¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ï¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢¸åÌ£¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Õª¤Î¿É¤ß¤Ï¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤¬¤¢¤êÁÖ¤ä¤«¤À¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¹¤á¤Æ°û¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿É¤µ¤È´Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°û¤ßÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ÊÆ¹í¤Ï¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬½À¤é¤«¤Ç¹¢±Û¤·¤â¤¤¤¤¡£°û¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È°ß¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¤È»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢1ËÜ°û¤ßÀÚ¤ë¤ÈËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¢£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª º®¤¼¤ë¤À¤±¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ë
¼¡¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë´Å¼ò¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¡£Ä«¿©¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥µ¥Ã¤Èº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤À¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥³¥¯¤ËËÜÉÊ¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª ¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î»ÀÌ£¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆÊÆ¹í¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÊ¢¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤À¤«¤é½Ð¶ÐÁ°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª Ë»¤·¤¤Ä«¤â¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿Ì£¤ÎÇ»Ã¸¤ÏÆþ¤ì¤ëÎÌ¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÂ¿¤á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥Ç¥¶¡¼¥ÈÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤À¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤âËÜÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¢£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¡ÖÊÆ¹í¤Î´Å¼ò¡×¤ò
¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬Æþ¤êÂ¢¤Î´Å¼ò¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÇ¯ÎðÌä¤ï¤º³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤á¤ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¾ïÈ÷¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¹ØÆþ¤Ï¡¢ÎÌÈÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È