¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤´²ÈÂ²¤Ë¡×¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ª ¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¤Ï10·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¶²Îµ¡É¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¡È²Ä°¦¤¤»Ò¡É¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Û
¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡È¤Ë¤¸¤ª¡É¤Ï¡¢¥ª¥ë¥Ê¡¼¥¿¥È¥²¥ª¥¢¥¬¥Þ¤È¤¤¤¦¥È¥«¥²¤Î°ì¼ï¤Î¤è¤¦¡£2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ë¤¸¤ª¡É¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ºÊ¤äÌ¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»°î¤ì¤Æ¤ë¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¡¡°¦¤µ¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ë¤¸¤ª¤¯¤ó°ã¤¦À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ë¤¸¤ª·¯¤È²Ä°¦¤¤¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï²Ä°¦¤¤¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤´²ÈÂ²¤Ë¡Á¤Ë¤¸¤ª·¯¡Ä¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡ÀäÂÐ¡Ä¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¶²Îµ¤ÎÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¡È²Ä°¦¤¤»Ò¡É¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Û
¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ß¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¡²ÈÂ²¤Ë¾Ð´é¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¥µ¥ó¥¥å¡¼¤Ë¤¸¤ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤È¥È¥«¥²¤Î¡È¤Ë¤¸¤ª¡É¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¾²¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤È¡È¤Ë¤¸¤ª¡É¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¡¡°¦¤µ¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ë¤¸¤ª¤¯¤ó°ã¤¦À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ë¤¸¤ª·¯¤È²Ä°¦¤¤¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï²Ä°¦¤¤¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤´²ÈÂ²¤Ë¡Á¤Ë¤¸¤ª·¯¡Ä¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡ÀäÂÐ¡Ä¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¶²Îµ¤ÎÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤È¤Î»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¡£9·î20Æü¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)