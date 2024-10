ただ英語を話せるだけではなく、自然な距離感で会話を楽しむためにはどうしたらいいか。ユー・イングリッシュ代表の中山裕木子さんは「英会話のキャッチボールに慣れていないと、話を上手く終えるサインが出せず、相手との間に微妙な間が生じてしまう。そんな時に便利な中学英語のフレーズがある」という――。

※本稿は、中山裕木子『伝えたいことが口からスッと出てくる 英単語言いかえドリル Word Switch』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

日本語で話すとき、「話は簡潔に」や「ダラダラ長く話さない」などと教わってきた方がいるとすれば、英語を話すときには、そのマインドセットを一旦解消しましょう。できるだけたくさん話すつもりで、自分のスピーチを遠慮せずに繰り広げましょう。

本書で練習したボキャブラリーをたくさん使って、目につく英文、頭に浮かぶ英文をどんどん口に出す、といった練習を毎日繰り返してみてください。

複数の文を続けるにあたって、and「そして」やbut「しかし」、also「また」、By the way.「ところで」、Speaking of which, 「ちなみに」などとつなぎ言葉も加えるとよいでしょう。

はじめは思いつくままに話して大丈夫。続けて何分間話せるか、スマートフォンのボイスメモで録音してみましょう。時間を計るだけでなく、自分のスピーチを再生してふり返ると一層効果的です。自分の声に向き合い、改良を重ねましょう。

ゆくゆくは、テーマをはじめに述べて、具体例をあげて、最後にまとめの一言を添える、といった構成を意識して話せるように練習するとよいでしょう。

Memo:つなぎ言葉や加える言葉

and 単語と単語、文と文をつなぐ

but 単語と単語、文と文をつなぐ

However, 文頭において「しかし、」を表す

also 「また、」を文頭や文中に加える

now 「今」を文頭や文中に加える

By the way, 「ところで、」と話題を変える

Speaking of which, 「そういえば、」と関連することを話す

So, 文頭で「ですから、」とつなぐ

例1)災害の体験

The earthquake was intense and devastating. I have a cat, and she’s sweet and adorable. The earthquake stunned my cat and me. My family also reacted nervously.

地震は強くて大被害を及ぼすようなものでした。私は猫を飼っていて、愛らしくとても可愛いのですが、地震に私も飼っている猫も怯えました。家族も不安そうにしていました。

(加えたつなぎ言葉:and, also)

例2)友人のこと

I treasure quality time with friends. I have this close friend from my school days. She’s adventurous, energetic, and honest. She’s also gentle and thoughtful. Well, some people are selfish and dishonest, but my friend is humble and patient. I admire her dedication and effort. For a fulfilling life, I value friendship.

友人との時間を大事に思っています。学生時代の友達のことを話しますね。彼女は大胆でエネルギッシュ、かつ正直な人です。しかも優しくて思いやりがあります。わがままで不誠実な人もいる中、私の友人は謙虚で我慢強い人です。彼女の献身ぶりと努力を尊敬しています。充実した人生を送るために私が大切に思っているのは友情です。

(加えたつなぎ言葉:and also, but,)

例3)仕事のこと

In the next meeting, I will present our new prototype. Users would benefit from personalized recommendations. We have to recruit more personnel for this project to ensure timely completion. I’m hoping to persuade my boss by highlighting the key advantages of our plan. By the way, the meeting will also revisit the new project. Some challenges are unfolding as the business grows. Clearly, effective communication can increase team performance.

So, I hope that the meeting will be interactive, focused, and successful.

次の会議で新しい試作品を発表します。ユーザーは個人に合わせたおすすめ機能から恩恵を得ると思います。時間内に終えるためには本プロジェクトに参加する人材を増やすべきです。今回の計画について、主要な利点を示すことで上司を説得できることを願っています。会議ではまた、新しいプロジェクトについても再度議論します。

徐々に難しさが見えてきています。効果的なコミュニケーションによって、チームの業績が上がるのは明らかでしょう。ですから、会議が対話的で、焦点を絞ったものになり、成功することを願っています。

(加えたつなぎ言葉:By the way, also, So,)