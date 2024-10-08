¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞÉ×ºÊ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¡¡¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¤«¡¡±Ñ»æÊó¤¸¤ë
±Ñ¹ñ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡Ê40¡Ë¤ÈºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡Ê43¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
É×ºÊ¤Ï¡¢²¦»Ò¤ÎÊì¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤ÎÄï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼Çì¼ß¡Ê60¡Ë¤«¤é¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼²È¤ÎËÜÅ¡¥ª¥ë¥½¡¼¥×¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬±Ñ¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö¾ðÄÌ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë±Ñ²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤·¤ÆÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë°Ü½»¤·¤¿²¦»Ò¤ÏºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È±Ñ¹ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÞ¤Ï±Ñ¹ñÂÚºßÃæ¤Î²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤ò°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿´ÇÛ¤·¡¢È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È±Ñ¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»Ò¤ÏÀèÆü¤â»üÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¿È¤Ç±Ñ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÞ¤¬°Ü½»¸å¤Ë±Ñ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï22Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ÎÂ¨°Ì70¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¤È½÷²¦¤ÎÁòµ·¤ÎºÝ¤Î2ÅÙ¤À¤±¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢±Ñ²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËèÇ¯¡¢¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Ë¤¢¤ë»äÅ¡¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬½¬¤ï¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×ºÊ¤ÏÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤«¤é¤Þ¤Àº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£É×ºÊ¤¬¡¢¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½¸¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¾·ÂÔ¤ò¼Âà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¦»Ò¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ä·»¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤é²ÈÂ²¤È³Î¼¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼²È¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¦»Ò¤Ï8·î²¼½Ü¤Ë½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤Î»Ð¤Î¥ì¥Ç¥£¡¦¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤ÎÉ×¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÃ±¿È¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Êì¤Î±ÊÌ²¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥½¡¼¥×¡¦¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼²È¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤ä³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë